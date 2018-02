Laufsteg, roter Teppich und nun Tanzparkett. Model und Schauspielerin Barbara Meier aus Amberg ist Kandidatin bei der RTL-Show "Let's Dance". Der Tanzpartner steht noch nicht fest.

Regeln und Finale Bei "Let’s Dance" wetteifern 14 Tanzpaare, bestehend aus einem Prominenten und einem professionellen Turniertänzer aus den Bereichen Standard- und Lateinamerikanische Tänze, in 13 Shows um den Titel "Dancing Star 2018". Jedes Paar tanzt live im Studio. Im Finale müssen die verbliebenen drei Paare drei Tänze zeigen, davon einen zu einer selbst gewählten Musik und mit eigener Choreographie. Sie muss sich nicht an strikte Regeln halten, sondern sollte möglichst spektakulär und unterhaltsam sein. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren, die dann noch einmal ihren Lieblingstanz präsentieren.