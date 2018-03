Zahlreiche Mitglieder fanden sich zur Jahreshauptversammlung des Tennis-Clubs (TC) Amberg am Schanzl im Sommerclubheim ein. Es standen Neuwahlen an und schon im Vorfeld der Veranstaltung war klar gewesen, dass der aktuelle Vorstand sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellen würde. Vorsitzender Florian Grammer ließ in seinem Bericht eine ereignisreiche Saison Revue passieren. Sportliche Highlights seien neben dem Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die 2. Bundesliga natürlich auch der Klassenerhalt der Damen in der Regionalliga und der Aufstieg der 2. Herrenmannschaft in die Regionalliga gewesen. Nach Entlastung des Vorstands trat dieser - wie angekündigt - zurück.

Vorstand des TC Am Schanzl Vorsitzender: Mario Neumann



Stellvertretender Vorsitzender: Sebastian Wagner



Vorstand für Mitgliederbelange: Alexander Grau



Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Moritz Steger



Vorstand für Technik und Umwelt: Markus Wagner



Vorstand für Haushalt und Finanzen: Norbert Henn



Beirat: Christian Hantke



Christiane Lindner



Barbara Brosch



Sabine Henn



Christian Reil



Reinhart Probst



Helmut Weigl



Patrick Krös



Wolfgang Hottner



Erwin Voit

Erfreulicherweise, so meldet der Verein in einer Pressemitteilung, konnte das Durchschnittsalter des Vorstandes durch die Wahl von drei Mitgliedern unter 30 Jahren deutlich gesenkt werden. Der Verein erhoffe sich durch die Tatkraft und frische Ideen der jüngeren Vorstandsmitglieder Schwung in das Vereinsleben zu bringen.Als Hauptziele für die kommende Saison wurden bereits die Steigerung der Mitgliederzahlen und der Klassenerhalt der 2. Bundesliga-Mannschaft ausgerufen.