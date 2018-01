Es ist unsere Schaltzentrale: Das Gehirn. Genau das war jetzt beim Gesundheitsforum, das Volkshochschule und Klinikum organisieren, Thema. "Zieht man einen Vergleich zur IT, dann würden Fachleute sagen, dass es kein Problem ist, die Festplatte auszutauschen", sagte Oberbürgermeister Michael Cerny in seiner Begrüßung. "Aber am Prozessor zu arbeiten - davon würde Ihnen jeder abraten. Deshalb bin ich sehr gespannt auf den heutigen Vortrag."

Referent war Dr. Hischam Bassiouni, der neue Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie Amberg und Weiden. Seit 2017 ist er Chefarzt. Seine Spezialgebiete sind unter anderem Hirntumore oder Tumore an der Wirbelsäule, die Schädelbasis-Chirurgie, Gefäßmissbildungen, Bandscheibenchirurgie und die Neurochirurgie bei Neugeborenen und Kindern.Mit seinem Vortrag wollte er vor allem Angst abbauen, denn in der Schaltzentrale lasse sich sehr effektiv operieren: "Wir haben in der Klinik ein hochmodernes Navigationssystem, mit dem wir den Tumor sehr genau lokalisieren können. Deshalb müssen wir bei einer Operation beispielsweise wegen eines Tumors auch nicht mehr den kompletten Kopf kahl rasieren." Bei allen Tumorerkrankten müsse der Verlauf nach einer OP kontrolliert werden. Deshalb sei Nachsorge so wichtig.Auch Aneurysmen operieren Bassiouni und sein Team. Dabei handelt es sich um krankhafte Gefäß-Aussackungen, die, wenn sie zu spät erkannt werden, zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen führen können. "Solche Fälle besprechen wir im Neuroradiologischen Zentrum Nordostbayern, in dem die Kliniken für Neurologie und Neurochirurgie aus Amberg und Weiden sowie die Neuroradiologie in Weiden eng zusammenarbeiten." Die Ärzte aller nötigen Fachrichtungen legen dort gemeinsam fest, welche Behandlung die bestmögliche für den Patienten ist.Egal ob Bandscheibe, Schmerzsyndrom, Zyste oder Tumor - die moderne Neurochirurgie könne dank neuester Technologien viel: "Für die Operationen steht uns hochmoderne Technik zur Verfügung", erläuterte Bassiouni und fügte hinzu: "Sie erlaubt uns punktgenaues Arbeiten. Und auch während der Operationen haben wir bestimmte Überwachungsmöglichkeiten, die uns dabei helfen, so genau wie möglich zu operieren." Das alles diene der Vermeidung neurologischer Spätfolgen, der Erhaltung der Lebensqualität und damit der Sicherheit der Menschen: "Wir können viele Patienten tatsächlich komplett heilen."Allerdings komme es nicht immer nur auf die Technologie an, sagte der Neurochirurg. Sie sei nur Hilfsmittel für die Umsetzung der Operation. Vor allem die Fertigkeiten des Chirurgen seien ausschlaggebend dafür, dass der Eingriff bestmöglich gemacht werden kann. Das Wichtigste seien immer die Gespräche mit den Patienten und Angehörigen, die genaue Untersuchung und Planung sowie die Operation an sich.