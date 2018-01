"Täglich eine gute Tasse Kaffee, viel Bewegung und mindestens zwei Stunden in der frischen Luft spazierengehen, das hält fit." Davon ist Eva Schneider, die am Dienstag ihren 95. Geburtstag feierte, überzeugt. Bürgermeister Martin Preuß solle sich gleich den 30. Januar 2023 vormerken, da feiere sie dann ihren 100. Geburtstag. Am 30. Januar 1923 kam Eva Schneider in Kaschau in der Tschechoslowakei zur Welt, ging dort auch zur Schule, ins Gymnasium und schließlich auf eine deutsche Handelsschule. Mühsam war oft im Winter der Weg zum Unterricht. "Oft ist der tief verschneite Weg nur mit Skiern zu schaffen gewesen", erinnert sich die Jubilarin.

Nach der Schulzeit lernte Eva Schneider Auslandskorrespondentin und übte diesen Beruf auch bei einer Prager Exportfirma aus. 1949 heiratete die Jubilarin den technischen Angestellten Harry Schneider; zwei Töchter kamen zur Welt, später auch zwei Enkeltöchter und vor einigen Jahren auch zwei Urenkelinnen.Im Juli 1966 sind Eva und Harry Schneider und ihre beiden Töchter nach einem Urlaub in Deutschland nicht mehr nach Tschechien zurückgekehrt. Schneider konnte bereits knapp ein Monat später bei einem Fürther Spielwarenproduzenten als Auslandskorrespondentin arbeiten. Harry Schneider, der 1972 verstarb, arbeitete zuerst bei Grundig, später bei AEG. 1983 ging Eva Schneider in Rente und unternahm über 40 Reisen mit den "Rollenden Hotels", darunter auch die "Südliche Route", die sie vier Wochen rund um den Globus führte. Bis vor knapp einem Jahr lebte sie eigenständig in Nürnberg und Fürth, zog aber im März vergangenen Jahres nach Amberg, denn hier lebt auch eine Tochter, die im Klinikum St. Marien als Ärztin tätig ist.Als Bürgermeister Martin Preuß die rüstige Jubilarin fragte, was zu tun sei, um mit 95 Jahren noch so agil zu sein, verriet sie ihr Erfolgsrezept: "Das tun, was man gerne möchte, kontrolliert und mäßig essen und ich lasse mir den täglichen Spaziergang in den Amberger Alleen und der Altstadt nicht nehmen." Preuß gratulierte namens des Oberbürgermeisters und der Stadt - und beim Abschied meinte die Jubilarin: "Hand drauf, wenn ich in fünf Jahren 100 werde, sind Sie wieder da". Was blieb dem Bürgermeister da anderes übrig, als zuzusagen?