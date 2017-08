Großalarm am Autobahn-Parkplatz

Die erste Alarmmeldung lautete "Gefahrgut ausgtreten": Weil zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß noch nicht abzuschätzen war, rückte am Montagmorgen ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Autobahn-Parkplatz Am Laubenschlag aus.

Die Helfer hatten dann aber weniger zu tun, als befürchtet. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Lkw-Fahrer den Tank seines Brummis an einem Bordstein aufgerissen. Etwa 100 Liter Diesel liefen aus.