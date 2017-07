Der Polizeihubschrauber kreist knatternd, teils im Tiefflug, über der Altstadt und macht jedem Passanten den Ernst der Lage klar: Auf ein Juweliergeschäft in der Unteren Nabburger Straße wurde ein Raubüberfall verübt - der Täter ist auf der Flucht und wird intensiv gesucht.

Diese Nachricht verbreitet sich seit etwa einer Stunde wie ein Lauffeuer in der City - Menschen sind besorgt, auch darüber, ob von dem Täter Gefahr ausgeht. Er floh zunächst zu Fuß aus dem Laden, kann aber zur weiteren Flucht ein Fahrzeug benutzt haben. Derzeit ist nicht klar, wo er sich befindet, was durchaus Besorgnis bei den Bürgern auslöst.Natürlich hat die Polizei die Untere Nabburger Straße abgesperrt - vor den Trassierbändern stehen immer wieder Schaulustige, obwohl sich niemand wirklich lange aufhält in Anbetracht der unklaren Lage. Die Spurensicherung ist derzeit vor Ort und untersucht den Tatort.Die Beamten sprechen in einer ersten Pressemitteilung selbst von einem "Großeinsatz" und einem "vermeintlichen Raubüberfall". Sie berichten, dass sich "Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen im weiteren Aufbau befinden". Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz ist ab 12.15 Uhr vor Ort und wird vermutlich weitere Details bekanntgeben.