Großes Aufgebot an Einsatzkräften am Amberger Landgericht



Großes Aufgebot an Polizei vor dem Landgericht Amberg am Montag: Hintergrund war ein Strafprozess des Landgerichts Weiden. Weil es dort keine Videovernehmungsanlage gibt, war die Strafkammer mit Mann und Maus an die Vils umgezogen.

Verhandelt wird gegen fünf Männer, die sich des schweren Raubes bzw. der Beihilfe verantworten müssen. Im April 2016 war ein Grafenwöhrer Wirt in seinem Wohnhaus überfallen worden. Der jetzt 91-Jährige und seine Frau (81) waren von maskierten Männern beim Fernsehen überwältigt, zu Boden gebracht und gefesselt worden. Sie leiden seither unter psychischen Problemen: Sie schlafen tagsüber und bleiben nachts wach. Auf Anraten der Ärzte ersparte ihnen das Gericht die Konfrontation mit den Angeklagten.