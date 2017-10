Ammersricht. "Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück". Dieses indische Sprichwort hat für den neuen Rektor der Grund- und Mittelschule Ammersricht, Markus Lacher, namenstechnisch bedingt, eine gewisse Bedeutung, wie er bei seiner Amtseinführung sagte.

Sportlicher Chef

Positive Energie

Nach Angaben von Schulrat Hans Koch, der den "Neuen" in sein Amt einführte, ist diese Schule die einzige in Amberg, die das pädagogische Konzept einer jahrgangsgemischten Klasse anbietet. Derzeit werden laut Koch in der Grundschule 138 Buben und Mädchen in sieben Klassen unterrichtet. Die Mittelschule hat 119 Schüler in sechs Klassen. Die Mittelschule ist laut Koch Profilschule Inklusion. Es sei eine besondere Aufgabe, alle Kinder nach ihren individuellen Fähigkeiten zu fördern.Was die Anforderungen an einen Schulleiter anbelangt, so sind im Fall des neuen Rektors folgende Kriterien stichpunktartig zu nennen: Lehrer mit hoher sachlicher, fachlicher und insbesondere sozialer Kompetenz, Umgang mit Kindern von fürsorglicher Zuwendung geprägt, vertrauensvoller Schüler-Lehrer-Bezug, belastbar und flexibel, pflichtbewusst, einsatzfreudig und erfolgreich als Organisator. Koch über Lacher: "Schul- und Unterrichtsentwicklung ist bei ihm in guten Händen".Lacher war nach Abschluss des Studiums an der Uni Regensburg an den Volksschulen Neukirchen, Schnaittenbach, Krötensee Sulzbach-Rosenberg, Otterfing im Landkreis Miesbach, Kastl (Schulleiter/Stellvertreter), Mittelschule Dreifaltigkeitsschule Amberg, Mittelschule Ursensollen und zuletzt als stellvertretender Schulleiter an der Grundschule Kümmersbruck tätig. 2008 erfolgte außerdem die Bestellung zum Fachberater Sport. 2. Bürgermeister Martin Preuß wünschte Lacher für seine Zeit als Rektor viel Freude an seinen Aufgaben, viel Glück, Erfolg, Kreativität, Erfüllung und auch den Mut, ein Stück weit seinem eigenen Weg zu folgen. Einen Weg, der eine offene, vertrauensvolle und freundschaftliche Atmosphäre zwischen Schülern und Lehrern schafft, die Interessen aller beteiligten berücksichtigt und das gemeinsame Ziel in den Vordergrund stellt. In Ammersricht gilt es nach Worten von Preuß, die Profile für Inklusions- wie Umweltschule weiter zu schärfen und die offene Ganztagsangebote auszubauen. Und im Laufe der umfangreichen Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahme organisatorische Höchstleistungen zu erbringen. Maria Bauer und Barbara Keil überbrachten die guten Wünsche des Elternbeirats. Die von ihnen überreichte "Notfallbox" war voller symbolischer Geschenke."Ihr habt mich mit einem Lächeln empfangen, und das tut richtig gut", betonte Lacher an die Adresse des Kollegiums in Bezug auf das eingangs schon zitierte indische Sprichwort. In den Gesprächen im Lehrerzimmer und auf den Gängen erfahre er viel Engagement und positive Energie für schulische Belange. Er sei in ein tolles Team geraten. "Ich möchte mein Kollegium bestärken und unterstützen in der möglichst häufigen Erkenntnis, das wir - auch wenn der Alltag nicht leicht ist - einen richtig wichtigen, wunderschönen Beruf haben", sagte Lacher.