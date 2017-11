Die Bananenschale gehört in den Biomüll, der Joghurtbecher in den Gelben Sack und die benutzte Zahnbürste in den Restmüll - mit Feuereifer unterstützten die Erstklässler der Dreifaltigkeitsgrundschule "Freddy", das Frosch-Maskottchen der städtischen Abfallberatung, beim Müll-Trenn-Spiel.

"Wir wollen schon früh bei den Jüngsten das Bewusstsein für Müllvermeidung wecken", erklärten Kerstin Seuß und Susanne Schwab von der Abfallberatung. Die Mädchen und Jungs der Klassen 1a und 1b beeindruckten die Gäste aber mit bereits umfassendem Wissen rund ums Thema Müll. "Ihr kennt Euch ja schon richtig gut aus! Das ist spitze!" lobten Bürgermeister Martin Preuß und Elisabeth Keck, die Leiterin des Ordnungs- und Umweltamtes die Kinder.