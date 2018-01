Beachtlich weniger Erwerbslose als vor einem Jahr meldet die Arbeitsagentur Amberg in ihrem aktuellen Bericht. Im Bezirk stieg die Arbeitslosigkeit dennoch von Dezember auf Januar deutlich an. Binnen Monatsfrist erhöhte sich die Zahl der Arbeitssuchenden um rund 410 Personen (23 Prozent).

Mitte Januar waren rund 2200 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet, 405 (15,6 Prozent) weniger als im Januar des Vorjahrs. Die Erwerbslosenquote kletterte von 3,2 Prozent im Dezember auf 3,9 Prozent im Januar. Im Januar des vergangenen Jahres lag die Quote bei 4,6 Prozent.Im Laufe des Januars meldeten sich rund 860 Männer und Frauen arbeitslos. 260 mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar des Vorjahrs meldeten sich 70 Personen (7,5 Prozent) weniger. "Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen stieg im Januar saisonüblich an. Dieser Anstieg ist fiel jedoch geringer aus als in den vergangenen Jahren. Eine allgemein sehr gute Auftragslage und die außergewöhnlich günstige Witterung in den letzten Wochen ermöglichte es vielen Betrieben, die Arbeiten in den Außenberufen weiterzuführen", erläutert der Leiter der Amberger Arbeitsagentur-Geschäftsstelle, Manfred Tröppl, in einer Presseinfo.Auch nutzten noch mehr Arbeitgeber das Instrument des Saisonkurzarbeitergeldes. Damit halten die Unternehmen ihre Mitarbeiter in Beschäftigung und bei passender Witterung können sie "sofort wieder an die Arbeit gehen", so Tröppl. Mit stärkeren Einbrüchen für die nächsten Monate sei nicht zu rechnen. Der Höchststand der "Winterarbeitslosigkeit" dürfte annähernd erreicht sein, meint Tröppl. Bei unveränderter wirtschaftlicher Dynamik in der Region und Einstellungsbereitschaft bei vielen Unternehmen werden nach wie vor gut ausgebildete Fachkräfte sowie flexible und mobile Hilfskräfte gesucht.Die Nachfrage nach Arbeitskräften zeigte sich im Januar insgesamt weiter lebhaft. Im Januar meldeten Betriebe dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur und des Jobcenters rund 240 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote zur Besetzung, rund 75 Offerten (46 Prozent) mehr als im Januar des vergangenen Jahres.