Bitte die Schuhe

ausziehen, heißt es gleich

zur Begrüßung. Ein Gefühl

der Unsicherheit breitet

sich aus. Manche schauen

sogar peinlich berührt zur

Seite.Was soll das werden?

Wozu machen wir das?

Amberg/Regensburg. Die Antwort isteigentlich ganz einfach: Es ist Teil ei-nes Theaterworkshops am Stadtthea-ter Regensburg, den wir, die Schüler-zeitungsredaktion des Gregor-Men-del-Gymnasiums Amberg, von derBayernwerk AG gesponsert bekamen.Natürlich hatten viele von uns da-runter etwas anderes erwartet: Füh-rung durch das Theatergebäude,langweilige Vorträge.Aber es kommt,unter der Anleitung von MariannaMcAven und Marcel Klein, ganz an-ders. Beide sind Schauspieler des„Jungen Theaters Regensburg“ undwollen klarmachen, dass Schauspie-ler „ein echter Beruf ist“. Dazu gebensie uns einen kleinen Einblick in ihreArbeit, bei dem wir selbst aktiv wer-den können. Uns ist bewusst, das be-tonen auch die Referenten, dass unsan diesem Tag keine Übung peinlichsein darf.Nach dem Ausziehen der Schuhe be-ginnt als erste Aktivität ein wildesGezappel: Wir machen Auflocke-rungsübungen für den ganzen Kör-per. Dies sei, so die Referenten, fürechte Schauspieler sehr wichtig, dabeim Spielen ganz andere Muskelnbelastet würden als im normalen All-tagsleben. Wir fühlen uns ein biss-chen wie vor einer Sportstunde.Anschließend fahren wir mit einerganz anderen Übung fort. Es geht da-rum, uns zu zeigen, welche ProblemeSprache für Schauspieler bergenkann, beziehungsweise darum, zubeweisen, dass eine klare Artikulati-on besonders wichtig ist.Wir bekom-men Karten mit Zungenbrechernund scheinbar einfachen Sätzen aus-geteilt. Überraschend viele scheitern.Es gelingt ihnen nicht, das Geschrie-bene, auch nach einigen Übungsver-suchen, vor dem Plenum schnell vor-zulesen. Laut McAven stünden auchprofessionelle Darsteller bei neuenRollen vor diesem Problem. „Wirsprechen den Text dann zuerst ganzlangsam und werden dann immerschneller“, präsentiert sie auch dieLösung.Gut beobachtenAls weitere Schwierigkeit stellt Kleindas Darstellen anderer Charaktere,etwa einer älteren Altersgruppe, dar.Er geht extrem locker, Oberkörperund Arme bewegend, durch denRaum. „Der amerikanische Präsidentwürde so nicht laufen“, gibt er zu be-denken. Deshalb lernten Schauspie-ler typische Verhaltensweisen vonPersonen zu beobachten und zu imi-tieren.Auch wir sollen es an diesem Tagversuchen, indem wir uns in Zweier-paaren zusammentun. Der eine Part-ner läuft diagonal durch den Raum,der andere hinterher. Beide fühlensich dabei komisch. Der eine, weil ersich unsicher ist, ob er den anderenrichtig imitiert, der andere, weil eskomisch ist, nachgemacht zu wer-den.An dieser Stelle wird klar, dassSchauspiel nicht nur ein lustigesHobby ist, sondern auch kompliziertund anstrengend sein kann. Marian-na McAven sagt: „Der Spaß ist nurdie Spitze der Pyramide“. Um die Py-ramide aber überhaupt zu erreichen,ist es ein langer, steinigerWeg. Unse-re Coaches erklären, dass es inDeutschland 13 staatliche Schau-spielschulen gebe, und außerdemnoch private Schulen, teilweise mitstaatlicher Anerkennung. Auf einenKurs mit 10 Plätzen könnten den-noch durchaus 500 Bewerber kom-men. Dies erfordere einen Auswahl-prozess mit dreimaligem Vorspielen,um das perfekte Ensemble zusam-menzustellen.Wer dies erfolgreich durchlaufenhabe, könne dann aber mit erstklas-sigem Unterricht in den sieben Fä-chern Bewegungslehre, Sprechbil-dung, Filmgeschichte, Dramaturgie,Musik und Gesang, Szenisches Ler-nen sowie Improvisationstheaterrechnen. Auf einen Dozenten kämenim Durchschnitt nur zwei Studenten.Viele Übungen, die wir im Workshopmachten, stammten aus ihrer eige-nen Ausbildung. Eine ist die Aufgabe,Mitschüler dazu zu animieren, All-tagstätigkeiten pantomimisch darzu-stellen. Auch sonst zurückhaltendeMitschüler fühlen sich frei, kreativ zuwerden, und treten aus sich selbsthervor. Das letzte Eis scheint gebro-chen zu sein.ImprovisationskunstDies schafft optimale Voraussetzun-gen für die letzte Aktivität. Es ist dieKönigsdisziplin des Workshops: Wirspielen selbst Improvisationstheater.Die Handlung beginnt mit einem vorsich hin hüpfenden Frosch, führtüber Seilhüpfen ohne Seil und einFußballspiel mit schlechtem Torwartbis hin zu einem Heiratsantrag, deraber, hiermit endet das spontan er-dachte Spiel auch, abgelehnt wird.Theater zu spielen ist nicht nur einHobby, sondern auch ein richtiger,anstrengender Beruf. Dennoch:Theater als Hobby kann Spaß ma-chen. Und das wirklich überall undjedem.