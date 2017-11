Unterricht mal anders: Künftige Abiturienten des Erasmus-Gymnasiums (EG) besuchten mit Kunsterzieherin Veronika Schweighart-Wiesner die Firma Godelmann in Fensterbach. Dabei handelte es sich laut einer Mitteilung der Schule aber nicht nur um eine klassische Betriebsbesichtigung. Unter dem Motto "Kunst trifft Industrie" unterstützt das Unternehmen die Schüler bei einem Kunst-Projekt des Praxis-Seminars. Dabei geht's auch um Spenden.

Anfang Februar, als der Kurs gestartet war, erhielten die Schüler zunächst einen Einblick in die hauseigene Manufaktur des Betonherstellers. Danach arbeiteten die Kollegiaten in wöchentlichen Treffen gemeinsam mit ihrem zuständigen Godelmann-Betreuer Florian Paa an der Produktion ihres Praxis-Projektes - einem abstrahierten, kegelförmigen Spendentrichter für den Eingangsbereich der Schule - inklusive zweier Sitzbänke in Sandstein-Optik. Der Trichter wurde gemeinsam mit den Schülern hergestellt. Tätigkeiten wie das händische Schleifen des Kegels und die Lackierung des Objekts übernahmen die Gymnasiasten selbst. Zusätzlich halfen sie bei der Zusammensetzung von speziell gefertigten Sitzbankformen, die der Herstellung von zwei Sitzgelegenheiten dienten. Dazu passende Auflagen kamen von der Firma Käfer & Hummel Polstertechnik aus Ursensollen. Das fertige Produkt, das die Firma Godelmann für die Neugestaltung des Eingangsbereichs der Schule spendete, ist im EG zu bestaunen.Die Kollegiaten übergaben Florian Paa zudem neun Leinwände, auf denen sie ihre Eindrücke nach den Besuchen des Betonwerks auf individuelle und kreative Weise festhielten.