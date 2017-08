Das Ergebnis der Amberger Congress Marketing (ACM) für das erste Halbjahr steht fest. Laut einer Pressemitteilung hat es die Erwartungen und Vorgaben übertroffen: Wie es heißt, wurden 144 700 Euro mehr erwirtschaftet. Das sei ein Plus von etwa 27,5 Prozent. Laut Hochrechnungen werde das nicht näher bezifferte Jahresziel erreicht.

Außer dem allgemeinen Bereich besteht die ACM aus drei Geschäftsbereichen. Dazu gehören der Betrieb des ACC, des Messegeländes inklusive Dult sowie Beteiligungen - zum Beispiel an der Gewerbebau. Ein Soll-Ist-Vergleich zeige, dass die Einnahmen über und die Ausgaben unter den Vorgaben liegen. Alleine das Gesamtergebnis des ACC befinde sich mit 22,1 Prozent oder knapp 90 700 Euro deutlich über dem Plan.Die Mehrerträge des Kongresszentrums seien in den Bereichen Saalmieten, Mobiliar, Personalleistungen und Technik erzielt worden. Mit etwa 47 Prozent oder rund 54 000 Euro ebenfalls über der Vorgabe liege das Resultat in den sonstigen Bereichen: Messegelände, Pfingst- und Herbst-Dult, Altstadtfest sowie anteilige Personalkosten.Die Zahl der Veranstaltungen im ACC erreiche mit 155 nicht ganz das Ergebnis des Vorjahres (172). Die gestiegenen Belegungstage befänden sich aber mit 146 im Plus (133). Weniger Ereignisse bei mehr Belegungstagen - das bedeute, dass die Anzahl der mehrtägigen Veranstaltungen gestiegen ist. Von 14 auf 18. Laut der Halbjahres-Bilanz kamen 32 190 Kinder, Frauen und Männer ins ACC. 17 964 davon seien nicht aus Amberg gewesen. Die 155 Veranstaltungen gliedern sich folgendermaßen auf: Tagungen und Kongresse (5901 Besucher), Kultur (12 238), Ausstellungen und Messen (7418) sowie gesellschaftliche Veranstaltungen (6633). Die Summe aller deutschlandweiten Anfragen habe sich von 236 auf 241 erhöht, heißt es abschließend.