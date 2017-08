Die Lümmel von der ersten Bank werden sie nie vergessen, und der ehrliche Kindermund brachte sie zum Schmunzeln - Hans Heigl und Josef Schmaußer gehen nach über 40 Jahren als Lehrer in den Ruhestand. Zwei unterschiedliche Charaktere unterhalten sich über das Leben und entdecken dabei so einige Gemeinsamkeiten.

Beinahe Missionar

Trampen mit der Klasse

Schreinern und Urlaub

"Du hast vorher auch eine Ausbildung gemacht?" Josef Schmaußer, der seine berufliche Laufbahn mit einer Lehre zum Einzelhandelskaufmann begann, ist erstaunt. Zu Unterrichtenden wurden beide über einen Umweg. Heigl folgte den Spuren seines Vaters und machte eine Ausbildung zum Modellschreiner in der Luitpoldhütte. Noch während der Lehrzeit stand für beide fest, dass sie den gelernten Beruf nicht bis zur Rente ausführen wollten. So ging es weiter zur Berufsaufbauschule, dann auf die FOS und die damalige Fachhochschule in Regensburg."Siehst du ja an uns. Manchmal ist es wirklich schwer, den Eltern beizubringen, dass der Übertritt nicht das Wichtigste ist", sagt Schmaußer, "und dann verlieren so manche Eltern das Interesse an der Schule. Wirklich schade." Heigl nickt. "Aber Aufgeben war für uns keine Option."Das Lehramt-Studium an der Universität wurde bewusst gewählt. Sie haben einen gemeinsamen Lehrer, der ihnen auch ein Vorbild war: Wolfgang Babl. Als 15-Jähriger war dieser Teil einer Gruppe, welche die Friedensfahne der Dreifaltigkeitskirche hissten, als 1945 die Amerikaner in Amberg einmarschierten. "Der hat mich wirklich inspiriert. Nicht so wie die Patres im Internat - die waren grausam. Ich wäre ja beinahe Missionar geworden", erzählt Schmaußer, der Heimatpfleger aus Hohenkemnath, der aus einer kinderreichen Familie stammt.Während er im Juli 1951 das Licht der Welt erblickte, war Gebetsstunde. Nachdem die Hebamme das Leichtgewicht gesehen hatte, sagte sie zur Mutter: "Den bringen Sie niemals durch!" Doch die Mutter entschied sofort, Josef solle der Kirche dienen. Gott, Glück oder Schicksal - sein Weg war ein anderer. "Bei mir hat die Hebamme die Geburtsanleitung durchs offene Fenster geschrien", lacht das Einzelkind Heigl. Weil sein Vater im März 1952 noch Kriegsgefangener in Frankreich war, kam er im Armenhaus mit Hilfe seiner Großmutter gegenüber der Klinik in Kastl zur Welt.Der ehemalige Pfadfinder aus Poppenricht hat schon immer Jugendarbeit geleistet. Auch ein Grund, warum er besser mit den Pubertierenden zurechtkomme. An eine Quali-Klasse, die Heigl in Ursensollen vor 20 Jahren auf das richtige Leben vorbereiten durfte, erinnert er sich besonders gerne. "Die Abschlussfahrt ging in den Schwarzwald. Am letzten Abend machten wir einen Spaziergang durch den Wald. Und wir liefen und liefen und plötzlich war es stockdunkel. Keiner wusste, wo wir waren und wie wir da wieder rauskommen." Es war bereits Mitternacht, als Heigl mit 24 Schülern an eine Straße kam. "Was sollte ich machen? Da gab es noch keine Handys. Also trampte ich einfach mit der ganzen Klasse", lacht er. Tatsächlich fuhr auch ein leerer Bus um die Kurve und setzte die Reisenden an ihrer Unterkunft ab.Die letzten 15 Jahre unterrichtete Hans Heigl die Praxisklassen in Ammersricht. Aufgrund seiner Beziehungen zu vielen Handwerkern ist es ihm auch fast immer gelungen, eine Ausbildungsstelle für die jungen Leute zu finden. Da die Schüler aber nur ein Jahr von ihm geleitet wurden, ist es schwer gefallen, eine Beziehung aufzubauen. "Aber einer marschierte mal in meine Klasse und legte mir seinen Freisprechungsbrief direkt nach seiner Verabschiedung auf den Tisch", grinst der Poppenrichter. Als er ihn fragte, was seine Eltern wohl sagten, antwortete der: "Die wissen noch nix. Sie sind der Erste." Durch solche Momente baue man sich auf.Sozialpädagoge und Kollege Helmut Richter sagt: "Hans ist immer ruhig und professionell an die Arbeit mit der P-Klasse herangetreten." Eine ehemalige Schülerin meinte, in seiner Haut wolle sie nicht stecken. "Natürlich war nicht immer alles rosig. Vielleicht sollte das Konzept der Praxisklassen zukünftig überarbeitet werden", sagt Heigl nachdenklich.Als Konrektor der Hirschauer Grundschule hatte es Josef Schmaußer etwas leichter, den Unterricht für seine Dritt- und Viertklässler unkonventionell zu gestalten. Als ein Zirkus in Hirschau gastierte, entschied er spontan mit seiner Klasse draußen zu campen und die Nachtwache zu übernehmen. Es passierte auch des Öfteren, dass er seine hibbeligen Schützlinge nach draußen jagte. "Er spielt Völkerball mit einer kurzen Trainingshose", lacht die zehnjährige Azra, die Schmaußers letzte 3. Klasse besuchte. "Oder er zeigt uns, welche Blätter zu den Bäumen gehören", erklärt Azras Mitschülerin Sara.Schmaußer legt großen Wert auf Höflichkeit. Obwohl er den Kindern auf Augenhöhe begegne, bliebe er von der alten Schule und sei konsequent in den Erziehungsmethoden, erzählt Lehrer-Kollegin Elli Schulze. "Mit Zitaten und Lebensweisheiten konnte er uns immer aufmuntern." Sprüche, wie "Wer schaffen will, muss fröhlich sein" und "Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben" seien bei ihm an der Tagesordnung.Seine erwachsenen Kinder Katharina, Simon und Lisa bestätigen das und fügen hinzu: "Wir sind so stolz auf unseren Papa. Er bemüht sich um jedes Kind, motiviert, die eigenen Stärken zu finden und versucht, alle positiv zu prägen." Ein Gedicht einer älteren Dame, das er als Heimatpfleger erhalten hat, wurde zum Unterrichtsmaterial. So konnten die Gedanken einer anderen Generation an die Schüler weitergegeben werden. Tradition, Heimat und Mundart - das verkörpert Josef Schmaußer beruflich und privat.Und was kommt, nachdem das letzte Blatt vom Schreibtisch geräumt ist? Hans Heigl schmunzelt: "Meine Frau will, dass ich als Erstes den Parkettboden schleife." Aber endlich habe er auch Zeit für seine Hobbys: schreinern, sein Motorrad anschmeißen und den Audi-Coupé wieder herrichten.Josef Schmaußer bleibt vorerst 3. Bürgermeister von Ursensollen und Heimatpfleger in Hohenkemnath. Eventuell käme ein Urlaub mit seinen Kindern in Frankreich in Frage. "Und jetzt, wo ich so da sitze, gefällt es mir am Marktplatz ganz gut. Vielleicht sollte ich öfters einkehren und die Sicht auf den Brunnen genießen."