Günther Eigner, Chef des Harley-Davidson-Stammtischs, hat bei einer Spendenübergabe an das Kinderpalliativteam Ostbayern am Klinikum angeboten, die Kinder einmal mit einem kleinen Motorrad-Korso abzuholen. Gesagt, getan. Kevin und Luca durften mit auf Tour.

Günther Eigner und vier seiner Stammtisch-Freunde gingen mit Kevin, Luca und deren Geschwistern mit den Harleys auf Tour. Begleitet wurden sie dabei von Klinikumsvorstand Manfred Wendl, der in seiner Freizeit selbst gerne Motorrad fährt. "Wir haben so etwas schon einmal gemacht", erklärt Günther Eigner. "Und das hat den Kindern riesigen Spaß gemacht. Wir wollten gerne einen Wunsch erfüllen."Die Kids freute es riesig: Von Amberg ging es zum Haidweiher und wieder zurück. "Danach sind sie gleich nochmal eine Runde gefahren", erzählt Karin Borchers, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Palliativteam. "Für die Kinder sind solche Aktionen etwas ganz Außergewöhnliches, weil sie eine geschwächte Abwehr haben und nicht viele Freizeitaktivitäten machen können, wo beispielsweise andere Kinder dabei sind." Die beiden Jungen würden bestimmt noch lange an diesen ganz speziellen Ausflug denken.