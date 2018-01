Raigering. Ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef in Raigering stand am Anfang der Hauptversammlung der Mesnervereinigung Amberg-Sulzbach/Schwandorf zu einem Gottesdienst. Danach eröffnete Vorsitzender Dietmar Meier die Versammlung und blickte auf eine Reihe von Veranstaltungen zurück.

Auch in diesem Jahr, so der Vorsitzende, erwarte die Kirchendiener ein abwechslungsreiches Programm mit einem Ausflug nach Bodenmais und in den Bayerischen Wald, Besuchen der hiesigen Bergfeste und einem Treffen mit einer Besichtigung der Amberger Basilika St. Martin. Eine Adventfeier in der Pfarrei Hl. Familie in Amberg soll den Abschluss bilden. Erfreut verwies Meier auf zwei Neuaufnahmen. Walburga Schönberger, Mesnerin in St. Andreas (Rottendorf, Gemeinde Schmidgaden) und Johann Birner (St. Johann, Krumbach, Pfarrei Aschach-Raigering) stießen zu der Mesnervereinigung.Eine Dankurkunde für Hans Lautenschlager (Pfarrei Michael Poppenricht) für 25 Jahre Mesnertätigkeit konnte ihm krankheitsbedingt nicht ausgehändigt werden. Bei Helga Erras bedankte sich Meier mit einem Präsent für die stets freundliche Aufnahme bei Veranstaltungen.Der Vertreter des Diözesanverbands, Josef Dommer, berichtete aus der Arbeit der übergeordneten Stelle. Demnach seien zurückliegende Grundausbildungskurse sehr gut besucht gewesen. Ein Erklärung könnten immer mehr Umstrukturierungen im Zuschnitt der Pfarreien sein. Die alle drei Jahre stattfindende überregionale Mesnerwallfahrt führt heuer nach Freiburg im Breisgau. Die Diözese plant laut Dommer bei genügender Beteiligung vom 29. bis 21. Juni eine Teilnahme. Landrat Richard Reisinger, selbst seit 35 Jahren Mitglied, ließ in einem Grußwort anklingen, dass er auch heute noch ,wenn es sein Amt zulasse, gerne die verantwortungsvollen Tätigkeiten des Mesnerdienstes in seinem Heimatort Sulzbach-Rosenberg ausübe. Liturgie lebe von der Mitfeier aller und der Beteiligung jener, die einen speziellen Dienst vollziehen, betonte er. Mesner seien deshalb "die Visitenkarten unserer Kirchen".