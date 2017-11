Die Idee einer "Klimawoche 2018" bringt der Klimaschutzmanager des Landkreises zu seinem Antrittsbesuch beim Solarförderverein (SFV) mit. Ein passender Einstand, befinden die Mitglieder.

Joachim Scheid, der neue Klimaschutzmanager in Landkreisdiensten, kann auf den Verein nicht nur zählen, sondern aktiv bauen. Mit Solarthemen werde sich der SFV beteiligen, befand die Hauptversammlung. Sie ist, das geht aus einer Pressemitteilung hervor, ebenso überzeigt, dass die Zusammenarbeit des Landkreises mit der Stadt Amberg beim Klimaschutz unbedingt verstärkt werden sollte.Auch dafür war ein unmittelbarer Ansprechpartner schnell gefunden. Bürgermeisterin Brigitte Netta war als Gast gekommen, und die Versammlung nutzte die Gelegenheit, ihr zahlreiche Anregungen zu dem Thema erneuerbare Energien ins Rathaus mitzugeben. Unter anderem wurde nachgefragt, wann der Beschluss des Stadtrats zur Installation eines eigenen Klimaschutzmanagers denn nun umgesetzt werde.Die Solargesprächsabende, Infoveranstaltungen zur Photovoltaik und zu Steuerfragen, Exkursionen und die E-Mobiltreffen waren Höhepunkte des Jahres, bilanzierte Vorsitzender Hans-Jürgen Frey in seinem Rechenschaftsbericht. Manfred Klemm, Leiter der Arbeitsgruppe Schule, berichtete über das erfolgreiche Projekt Energieschule. Er brachte gegenüber Netta zum Ausdruck, dass er sich freuen würde, wenn auch die Stadt Amberg sich dieser bisher auf den Landkreis beschränkten Initiative anschließen könnte.Lorenz Hirsch erläuterte seine Tätigkeit als ZENior (Senior des ZEN, Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit) und Experte für Solarenergie bei den Schulkindern. Immer wieder fasziniere ihn die Begeisterungsfähigkeit der Kinder, berichtete er. Jürgen Stauber, Klimaschutzbeauftragter in Poppenricht, stellte die engagierte PV-Initiative der Gemeinde für 2018 vor. Hans Meindl zeigte ein Video über den SION, ein mit Solarzellen bestücktes Elektroauto aus einer Studentenwerkstatt in München. Inzwischen habe sich zudem herausgestellt, dass bereits drei SFV-Mitglieder Vorbestellungen in Auftrag gegeben hätten.Der Solarförderverein kann auch auf eine treue Gefolgschaft bauen. Zehn Jahre sind Franz Ostermann, Wolfgang Pöllath und Uta Reiff Mitglied und wurden dafür geehrt. Ohne Gegenstimme wurde zudem das bisherige Vorstandsgremium mit dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Frey, dessen Stellvertreter Lorenz Hirsch und dem Kassenprüfer Jürgen Stauber bestätigt. Frey freute sich auch über neun Neuzugänge und kündigte an, das der SFV 2019 sein 25-jähriges Bestehen feiern werde.