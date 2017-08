Das Haus Rabenholz, eine soziotherapeutische Einrichtung des Sozialteams (STZ) für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Sulzbach-Rosenberg, ist in der Herzogstadt aber auch in Amberg integriert. Das zeigte wieder einmal mehr das Sommerfest auf schöne Weise.

Sulzbach-Rosenberg. Eine große Gästeschar, darunter zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft, ließen es sich nicht nehmen, das Fest mit attraktivem Begleitprogramm im gepflegten Garten der Einrichtung bei Sommerwetter zu besuchen."Wir fühlen uns in Sulzbach-Rosenberg sehr gut angenommen", ließ STZ-Leiterin Susanne Bauer bei der Begrüßung wissen. Sie freute sich, dass neben dem großen Zuspruch aus der Bevölkerung, auch Vertreter der Politik ihr Interesse an der Einrichtung bekundeten."Seit über 20 Jahren sind wir hier nun ein fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben der Stadt, in der wir beispielsweise durch die Einkaufsfahrten der Bewohner Präsenz zeigen, die Bevölkerung aber auch gerne zu uns einladen", meinte die Einrichtungsleiterin. Grund zur Freude hat Susanne Bauer auch angesichts der neuen Personalsituation im Haus, denn seit 1. Juli hat sie mit Georg Lang eine kompetente Unterstützung in der Leitung der Einrichtung zur Seite. Im gepflegten Garten des Hauses ließ es sich dann wunderbar feiern. Die Bewohner erstaunten mit ihren selbst hergestellten Töpferwaren aus der hauseigenen Keramikwerkstatt der Ergotherapie, die sie auch zum Verkauf anboten. Auch die Näharbeiten fanden Käufer. Bestens wurde auch die Tombola angenommen. Der erste Preis war ein Rundflug, gestiftet von der Luftsportgruppe Amberg. Stets umlagert war auch der Stand mit den Deko- und Gebrauchtartikeln. Für gute Unterhaltung der Gäste sorgte die Theatergruppe der Einrichtung mit heiteren Stücken. Die Leitung betonte, dass Interessierte an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Haus Rabenholz stets willkommen seien (Kontakt: 09661/10 59 10). Der Erlös der Veranstaltung geht an die Bewohner.