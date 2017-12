Das Fahrzeug musste robust sein: Mit einem Reisebus, auf dem in großen Lettern"Georg Reichert OHG, Amberg GPF" geschrieben stand, ist eine Jugendgruppe im Sommer 1954 in Örebro in Schweden aufgetaucht. Ob die Teilnehmer aus Amberg waren? Seit Tagen stellt sich Rasmus Axelsson diese Frage. Der Heimatpfleger aus Kvistbro (Provinz Närke) hat die Bilder von der Reisegruppe in einem Archiv gefunden und würde gerne mehr über die Leute erfahren, die auf den Fotos zu erkennen sind.

"Ich bin einer von zwei Leuten, die ehrenamtlich eine historische Datenbank für den lokalen Heimatverein Västernärkes hembygdsförening verwalten", erzählt er. "Unsere Heimatverein hat kürzlich mehr als 1200 bislang noch nicht erfasste Bilder in dieser Datenbank veröffentlicht." Darunter die Fotos mit dem Reichert-Bus aus Amberg. Axelsson weiß zwar nicht, wer da abgebildet ist. Er kennt aber den Namen des Fotografen, dessen Tätigkeit vielleicht Anhaltspunkte über den Hintergrund der Reise liefern könnte.Gunnar Hjalmarsson hieß der Mann, der auf den Auslöser drückte. Er war freier Mitarbeiter für eine lokale Zeitung in Närke. "Herr Hjalmarsson war vor allem für die Jungbauernschaft "Jordbrukareungdomens förbund (JUF)" aktiv", erklärt Axelsson. Er vermutet, dass die Reisegruppe aus Amberg in Verbindung zu dieser Organisation stehen könnte. Jetzt kommts drauf an: Kennt jemand die abgebildeten Personen? Kann sich jemand an eine solche Riese vor 63 Jahren erinnern? Die Redaktion nimmt unter der Mailadresse redaz@oberpfalzmedien.de gerne Hinweise entgegen und leitet sie an Rasmus Axelsson weiter.