Auf ein erfolgreiches Jahr können die Mitglieder des Stadtjugendrings zurückblicken. Noch mehr Freude und Arbeit erwartet die Ehrenamtlichen allerdings bei der Umsetzung neuer Ideen.

Fördersatz erhöhen

Ab vom Schuss

Einen großen Erfolg nannte Stadtjugendring-Vorsitzender Christoph Tresch die Skatepark-Anlage, auf der unter anderem Berufs-Skater fahren. Das rege Treiben dort hat auch Bürgermeister Martin Preuß wahrgenommen. Er betonte, dass alle Anliegen der Jugend bei der Stadt ernst genommen würden. Tresch bestätigte den kurzen bürokratischen Weg: "Die Stadt und wir ziehen an einem Strang."Allerdings bemängelte er eine bisweilen unzureichende Förderung für Veranstaltungen und forderte mehr Geld zur Unterstützung. "Andere Vereine erhalten im Gegensatz zu uns 7 bis 8 Euro." Die neue Webseite sei im Sommer aktualisiert worden und biete jetzt die Möglichkeit, Sitzungsunterlagen und Einladungen online anzusehen. Diese stünden auch zum Download zur Verfügung. Ab Februar 2018 soll es ein Jugendforum mit Unterstützung des Projekts "Demokratie leben!" geben. Unter anderem stelle der Staat einen Jugendfonds in Höhe von 10 000 Euro zur Verfügung. Das Forum könne dann entscheiden, wie diese Mittel ausgegeben werden. Die Auftaktkonferenz findet am Mittwoch, 29. November, um 18 Uhr im Musikomm statt. Projektleiter Juba Akili bittet um viele kreative Ideen und bot zudem seine Hilfe an, Demokratie auch wirklich in den unterschiedlichen Vereinen zu leben.Bezirksvorsitzender Phillip Seitz erinnerte an das Projekt "KiFinale". Bis zum 11. Januar 2018 können bei der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz selbstgedrehte Filme eingereicht werden. Teilnehmen dürfen alle Oberpfälzer, die nicht älter als 12 Jahre sind. Unterstützung bieten Mitarbeiter der Medienfachberatung durch den Verleih von Film-Equipment und sie würden auch nach Amberg kommen, um zu helfen, einen Film zu drehen. Am 11. März werden ausgewählte Filme im Ring-Theater gezeigt. Mehr Informationen hierzu unter www.kifinale-oberpfalz.de. Ein großes Anliegen ist dem Stadtjugendring ein Jugendtreff oder Jugendcafé in der Innenstadt. Viele Jugendliche wünschten sich einen zentralen Treffpunkt und empfänden das Klärwerk "zu weit ab vom Schuss", erzählte Tresch. Außerdem wäre seit fünf Jahren der Wunsch nach einer Jugendherberge groß. Diese würde auch die Stadt beleben. "Schwierig in der Umsetzung", meinte Bürgermeister Preuß, der gleichzeitig versicherte, dass die ersten Gespräche über die gemeinsamen Vorstellungen mit Oberbürgermeister Michael Cerny und den Vorsitzenden des Stadtjugendrings durchaus positiv verlaufen seien.Geschäftsführerin Anja Gebhard erinnerte an die Crowdfunding-Plattform der Volks- und Raiffeisenbanken. Diese suchen bis Ende des Jahres noch drei Pilotprojekte aus der Region. Voraussetzung ist die Gewährleistung der Gemeinnützigkeit.