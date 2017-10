Kaffeemaschine einschalten (solange es noch Strom gibt), Kerzen anzünden und dem Wind zuschauen: Tief "Herwart" beschert der Oberpfalz einen stürmischen Oktober-Sonntag. Am Morgen musste in einigen Orten bereits die Feuerwehr ausrücken, um umgestürzte Bäume oder andere Hindernisse von den Straßen zu räumen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstagabend für den östlichen Landkreis Amberg-Sulzbach eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen herausgegeben. Offiziell gilt die Warnung bis Sonntag, 11 Uhr. "Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!", hieß es in der Warnung.Wie bestellt, ließen die Böen ab 10 Uhr schon wieder nach. Onetz-Wetterexperte Andy Neumaier listete die maximalen Windgeschwindigkeiten für die Region auf. Demnach blies der Wind in Wunsiedel mit 111 km/h am heftigsten. Es folgten Hof (102) und Selb (98) sowie Kümmersbruck mit einer Spitzenböe von 94 km/h. Weitaus ruhiger ging es im Rest der Oberpfalz zu. In Weiden wurde eine Windgeschwindigkeit von 72 km/h gemessen. Auf den Gipfeln der Berge wurden natürlich durchgängig höhere Werte erreicht.Um 5.31 Uhr fiel im Landkreis Amberg-Sulzbach der erste Baum. Bis Sonntag, 10 Uhr, verzeichnete Stefan Brunner von der Integrierten Leitstelle (ILS) im Landkreis Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Amberg 53 Einsätze: Vollgelaufene Keller, Äste in Hochspannungsleitungen, ausgelöste Brandmeldeanlagen, umgestürzte Bauzäune – die Liste der Ereignisse war lang und erstreckte sich über das komplette Einsatzgebiet, mit einer leichten Konzentration rund um Ursensollen. Kurz vor 7 Uhr mussten am Sonntag die Feuerwehren Kastl und Wolfsfeld ausrücken, um einen Baum von der Bundesstraße 299 zu entfernen. Auf Höhe Allmannsfeld war der Baum umgeknickt und hatte die Fahrbahn blockiert.Die ILS hatte sich auf „Herwart“ vorbereitet und arbeitete mit zwei Disponenten mehr als üblich.