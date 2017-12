Zwei Mal rumorte es am Dienstag im Untergrund von Amberg. Am Morgen gab es einen Wasserrohrbruch in der Langen Gasse, der von der Straße sprudelnd die Keller zweier angrenzender Häuser überschwemmte. Am Nachmittag tat sich dann in der Sandstraße ein Loch auf , weil das Verbindungsrohr zwischen zwei Kanalschächten eingebrochen war und an der Schadstelle von oben Erde und Fahrbahngrund soweit nachrutschen ließ, bis die Deckschicht nachgab und in den Hohlraum stürzte.

Zumindest Letzteres kommt laut Tiefbauamtsleiter Norbert Füger öfter vor. Im Schnitt jedes Jahr einmal. Heuer sogar schon zwei Mal, weil bereits im April in der Dollackerstraße ein ähnliches Kanalproblem ein Stück Fahrbahn aufbrechen ließ. Nicht immer sind solche Löcher so groß, dass ein Pkw darin verschwinden könnte. Dennoch sind sie Gefahrenstellen, die rasch abgesichert und behoben werden müssen. Auch am Dienstag sperrte zunächst die Feuerwehr die betreffende Hälfte der Sandstraße an der Bergkuppe ab und leitete den Verkehr einspurig vorbei.Aus Sicherheitsgründen entschieden sich dann Tiefbauamt und Baufirma bei der Besichtigung vor Ort, die Straße während der Bauarbeiten zwischen den Einmündungen Zinnebeis und Crayerstraße ganz zu schließen. Voraussichtlich noch Ende dieser Woche wird es mit der Reparatur von Kanal und Loch losgehen, hieß es Mittwochmittag.Was Füger und seinen Stellvertreter Stefan Trettenbach fast mehr amüsierte, als ärgerte, war, dass solche Vorfälle oft zur Unzeit geschehen. An der Dollackerstraße trat das Problem zum Beispiel am Gründonnerstag auf, mit der Schwierigkeit, dass wegen der anschließenden Feiertage kaum mehr eine Baufirma zur Reparatur zu finden war. Auch kurz vor Weihnachten am 23. Dezember gab es laut Füger schon solche Einsätze. Und am Dienstag war es zumindest der Nikolaus-Abend, der den Helfern etwas verhagelt wurde.