Rieden/Amberg. Der Hospizverein Amberg richtete zusammen mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) und dem Evangelischen Bildungswerk (EBW) ein Konzert mit Liedern aus, die durch die Trauer tragen, die einladen zum Innehalten und die Mut machen zum Weiterleben. Die evangelische Kirche in Rieden bildete den passenden Rahmen dafür.

Die Vorsitzende des Hospizvereins, Irmgard Huber, begrüßte die Besucher und die Musiker Georgina Demmer, Karin Simon und Susanne Goebel (Gesang), Jockel Peter Streb (Klavier) und Michael Wimmer (Perkussion). Musik sei viel mehr als Töne und Noten, Musik könne Balsam für die Seele sein, so Huber. "Musik tut unserem Körper gut, sie verändert den Herzschlag, den Blutdruck, die Atemfrequenz und die Muskelspannung. Musik löst Emotionen aus."Die Eigenkompositionen und Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen lösten bei den Zuhörern Erinnerungen und Emotionen aus. Es waren Lieder über große und kleine Abschiede, den vom Sommer, den von kleinen Dingen im täglichen Leben, und auch den vom eigenen Leben oder von lieben Menschen. Ab und zu blitzte in gesprochenen Texten und Songs ein Funken Humor durch, der die Zuhörer lächeln ließ.Karin Simon erzählte vom Abschied einer Tochter von der Mutter, von Ehrlichkeit in der Erwartung des Todes, vom Sprechen miteinander und vom Tabu-Brechen. Ein gefühlvolles Trauerlied war Anlass dafür, darauf hinzuweisen, dass man die Trauer nicht wegschieben soll, dass man sie aushält. Sowohl Freunde als auch Fremde, Trauergruppen und Trauerbegleiter, können durch die Trauer begleiten. "You've got a friend - Du hast einen Freund", so die tröstenden Worte eines weiteren Songs, gesungen von Georgina Demmer.Zum Abschluss luden die Künstler die Zuhörer zum gemeinsamen Singen ein. Und so schloss das Konzert harmonievoll mit einem gemeinsamen Kanon ab.