Ein Hund griff einen 83-jährigen Radfahrer an und biss ihn. Erst hieß es, die Hundehalterin stand laut der Aussage des Radlers tatenlos daneben und verschwand dann. Die Polizei gab jedoch nun in einer Pressemitteilung eine andere Version bekannt: Nach der Aussage der Hundehalterin verhedderte sich der Radfahrer in der Leine und wollte keine Hilfe annehmen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag auf dem Rad- und Fußweg der Bruno-Hofer-Straße in Richtung Siemens in Amberg. Die Frau war mit dem Hund auf dem Fußweg in dieselbe Richtung unterwegs gewesen wie der Radfahrer. Die neueste Version lautet, dass der Fahrradfahrer sich in der Leine verhedderte, auf den Hund fiel und dieser in Panik zubiss. Die Hundehalterin bot Hilfe an, die der Mann jedoch nicht annahm. Zuvor hatte es geheißen, die Hundehalterin habe tatenlos daneben gestanden und ihren Hund laut Angaben des 83-Jährigen nicht zurückgerufen.