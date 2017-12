Die zur Regensburger Straße gewandte Fassade des neuen Parkhauses Marienstraße soll eine Fassade mit je nach Blickrichtung wechselnden, großformatigen Bildmotiven bekommen. So wie es bei der Hochgarage geschehen ist, die vor dem Tiergarten in Heidelberg steht.

Dort zeigen sich entweder Zebras oder - von der anderen Seite aus gesehen - Elefanten. Das Gebäude in Heidelberg hat der selbe Investor errichtet, der auch in Amberg zum Zuge gekommen ist. Möglich macht die Bild-Illusion eine Verkleidung mit speziell angeordneten Lamellen. Diesen Vorschlag unterbreitete am Donnerstag Rechtsreferent Bernhard Mitko dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Eigenschaft als Projektleiter.Nun begibt sich die Stadt auf Motivsuche, indem sie unter den Ambergern einen entsprechenden Wettbewerb auslobt. Das beschloss das Gremium einstimmig. Für die von einer Jury als geeignet erachteten beiden Vorschläge, die dann an der Marienstraße umgesetzt werden, sind jeweils 1500 Euro Preisgeld ausgelobt. Die Entscheidung fällt Ende Januar. Anregungen können ab sofort über die Mailadresse presse@amberg.de eingereicht werden.