"Der Funke ist übergesprungen." Bürgermeisterin Brigitte Netta freut sich, dass am Samstagabend auch in anderen Städten und teils sogar im Ausland "Mensch ärgere Dich nicht" gespielt wurde, um den neu aufgestellten Amberger Weltrekord symbolisch zu unterstützen.

"Die wollten gefühlt dabei sein", schildert die SPD-Politikerin die Motivation, die zum Beispiel bis in die USA und nach Argentinien reichte. In Buenos Aires war es zwar Nettas Nichte, die nach ihrem Auslandssemester und einer anschließenden beruflichen Tätigkeit dort zusammen mit drei französischen Bekannten spielte. In den Vereinigten Staaten aber waren ehemalige Amberger von sich aus ganz scharf aufs Mitmachen.Per Facebook oder auch Onetz waren sie wie eigentlich stets informiert über das aktuelle Geschehen in Amberg. "Und sie fühlen sich ihrer alten Heimat noch immer so verbunden, dass sie auf diese Weise Anteil nehmen wollten", erläutert Brigitte Netta und verweist ihrerseits auf ihre Facebook-Seite, wo einige Posts und Bilder dazu veröffentlicht sind bzw. noch werden, weil die SPD-Bürgermeisterin derzeit um Rückmeldungen aus "aller Welt" bittet. Sie hatte die Idee zur bislang einmaligen Mensch-ärgere-Dich-nicht-Aktion, an der auf dem Marktplatz und im benachbarten Marienheim 1718 registrierte Mitspieler teilnahmen und damit den Weltrekord schafften.