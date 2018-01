Erst gab es Kostproben. Dann kamen die großen Lieferungen. Insgesamt fast fünf Pfund Marihuana. Aus Tschechien von einem Lkw-Fahrer nach Schwarzenfeld transportiert und dort einem Schwandorfer Dealer übergeben. Beide Männer sitzen nun vor dem Landgericht.

4000 Euro für zwei Pfund Marihuana

Geständnisse zum Prozessauftakt

Der Mann aus einem kleinen tschechischen Dorf kam regelmäßig in die Oberpfalz. Mit seinem Lastzug lieferte der 49-Jährige Verpackungsmaterial aus. Doch er hatte auch noch Frachten dabei, die später eine Spezialeinheit des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) interessierten. Der Tscheche lernte auf dem Gelände eines Schwarzenfelder Unternehmens einen Schwandorfer kennen, der dort arbeitete. Dem 33-Jährigen war seine Vorliebe für Cannabispflanzen regelrecht anzusehen. Oder anders: Er hatte sich die Blätter auf den Körper tätowieren lassen.Das führte zu ersten Gesprächen des Fernfahrers aus dem Nachbarland mit seinem neu gewonnenen Freund. Der Brummi-Kapitän konnte Marihuana liefern. Im März vergangenen Jahres gab es zunächst zwei kleinere Proben für den 33-Jährigen. Der war als Großabnehmer in den Blick gefasst und zeigte sich nicht abgeneigt. Am 18. März brachte der Tscheche in seinem Lkw zwei Pfund Marihuana mit und verkaufte es in Schwarzenfeld für 4000 Euro. Ein Schnäppchenpreis.Danach ging der 33-jährige her, verbrauchte einen Teil des Marihuanas für sich selbst und verhökerte, wie Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier jetzt in seiner Anklageschrift auflistete, 850 Gramm gewinnbringend im Raum Schwandorf. Grammpreis: zwölf Euro. Am 6. Mai kam der tschechische Fernfahrer wieder, um Verpackungsmaterial nach Schwarzenfeld zu liefern. Diesmal hatte er knapp drei Pfund Marihuana dabei. Quasi als Anzahlung bekam er 2000 Euro. Das war kurz nach 8 Uhr an diesem Morgen. Um 8.07 Uhr griffen Fahnder des Landeskriminalamts zu. Sie hatten Wind von den Deals bekommen und lagen auf der Lauer.Nach ihrer Festnahme kamen die beiden Männer in U-Haft. Nun sitzen sie vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Amberg. Dort legten alle zwei zum Prozessauftakt umfangreiche Geständnisse ab. Dabei stellte sich heraus: Der Tscheche hatte bei seiner Verhaftung ein Klappmesser dabei, bei dem Schwandorfer wurde bei einer Hausdurchsuchung ein sogenanntes Butterfly-Messer gefunden. Beide betonten: "Die Messer wären bei Rauschgiftgeschäften nie zum Einsatz gekommen."Fest steht unterdessen: Der 33-Jährige aus Schwandorf ist drogenabhängig. Das gilt auch für seinen Marihuana-Lieferanten aus Tschechien. Allerdings auf einer anderen Ebene. Der 49-Jährige will Produkte aus Cannabispflanzen zur Bekämpfung ständig bei ihm auftretender Schmerzen konsumiert haben. "Das ist intensiv geschehen", sagte ein Toxikologe aus Erlangen nach Auswertung einer bei dem Mann entnommenen Haarprobe.Absehbar ist, dass die Männer Haftstrafen von über drei Jahren bekommen. Gleichzeitig aber dürfte die Erste Strafkammer unter Vorsitz von Roswitha Stöber bei den Beschuldigten nicht um die Einweisung in den längerfristigen Entzug in einer geschlossenen Klinik herumkommen.