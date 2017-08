Die paar Euro. Selbst bei der Gerichtsverhandlung vermitteln drei junge Frauen noch den Eindruck, als ob ihnen nicht bewusst sei, was sie da gemacht haben. Ihre Storno-Tricksereien waren nämlich alles andere als eine Bagatelle.

Viele kleine Beträge

Dauerarreste verhängt

Der Chef lehnte das ab. Zeugin zu der Frage, die Angelegenheit ohne Polizei und Kündigung zu regeln

Richtig zu spüren bekam das Trio das bei der Urteilsverkündung. Salopp ausgedrückt, verhängte das Jugendschöffengericht Schnupper-Knast für jede der heute 17- bis 20-jährigen Ambergerinnen. Sie waren als Auszubildende oder Fachverkäuferin in einem Laden-Café eines großen Oberpfälzer Bäckerei-Filialisten beschäftigt und hatten in die Kasse gegriffen. Die älteste relativ lange, die beiden anderen deutlich weniger.Deshalb wurden alle drei der veruntreuenden Unterschlagung schuldig gesprochen. Ein geplantes, quasi bandenmäßiges Vorgehen des Trios sah das Gericht unter dem Vorsitz von Peter Jung nicht als erwiesen an. Im Mai 2016 flog alles auf. Der ältesten Beschuldigten warf ihr Arbeitgeber anfangs vor, überschlägig hochgerechnete 16 000 Euro abgezweigt zu haben. Die 20-Jährige unterschrieb schließlich ein Schuldanerkenntnis über 10 000 Euro. Überrumpelt, verängstigt und wegen des Versprechens, die Polizei aus dem Spiel zu lassen, führte ihr Verteidiger später an. Kleinlaut taxierte die junge Frau, ihre abgeurteilten 73 Fälle auf eine Gesamtsumme von "vielleicht 500 bis 600 Euro".Auch die beiden anderen Angeklagten - sie waren zum Tatzeitpunkt Auszubildende - hatten entsprechende Eingeständnisse gegenüber ihrem Lehrherrn unterzeichnet. Hier lagen die Beträge bei 1500 und 1000 Euro. Die für das Personal in den Filialen zuständige Mitarbeiterin der Großbäckerei stellte deshalb als Zeugin klar, dass sie nur sehr vage und völlig unverbindlich in den Raum gestellt habe, diese Geschichte womöglich ohne Kündigung und ohne Polizei lösen zu können. Ihr seien dann aber die Hände gebunden gewesen. "Der Chef lehnte das ab."Auf die Schliche gekommen war das Filialunternehmen den jungen Frauen im April, Mai vergangenen Jahres. Die Umsätze ließen spürbar nach. Von 1000 Euro pro Woche war die Rede. "Das konnte man sich nicht erklären", sagte die Leiterin des Amberger Ladengeschäfts aus. Sie habe deshalb ab diesem Zeitpunkt ganz genau hingeschaut. Nicht allzu lange. Bald fielen ihr "sehr, sehr viele Stornobelege" auf. Das war der Ansatzpunkt. Eine detaillierte Auswertung der Kassenbuchungen lieferte die nötigen Fakten.Zur Rede gestellt, hatten die jungen Frauen gegenüber Vorgesetzten die Vorwürfe nach anfänglichem Leugnen eingeräumt und jeweils ein Schuldanerkenntnis unterschrieben. Erledigt war es damit nicht. Die fristlos gekündigten Mitarbeiterinnen wurden angezeigt. Auch bei der Polizei und jetzt vor Gericht waren sie geständig. Demnach haben sie unterschiedlich häufig und lange in die Kasse gegriffen. Meist waren es relativ geringe, in diesem Geschäft übliche Kleingeldbeträge.War das Geld abgezweigt, wurde die reale Einnahme nach unten korrigiert. Entweder als sofortige sogenannte "Softstorno"-Buchung (sofortige Korrektur eines bereits eingetippten Betrags nach unten vor der Erstellung eines Belegs) oder als tatsächlicher Stornovorgang, indem ein Beleg nachträglich als geringere Einnahme abgeändert wurde. Das Blöde daran, weshalb alles aufflog? Die protokollierten Uhrzeiten, Belegnummern und Stornovorgänge passten nicht zusammen.Die Beweisaufnahme ergab aber auch, dass trotz aller IT jede gerade arbeitende Verkäuferin freien Zugang zum Kassenschub der Kolleginnen hatte. Außerdem gab es offen herumstehende "Trinkgeld-Becher" aus dem Café-Betrieb. Staatsanwaltschaft und Gericht beschränkten sich deshalb auf die angeklagten Fälle, die sich bei der 20-Jährigen immerhin auf 73 summierten. Bei den zwei anderen Beschuldigten waren es deutlich weniger Taten.Entsprechend abgestuft, verhängte das Jugendschöffengericht wegen veruntreuender Unterschlagung Jugenddauerarreste von drei, zwei und einer Woche. Zwei der jungen Frauen waren bisher völlig unbescholten. Zudem müssen sie den ihrem Arbeitgeber zugefügten Schaden wiedergutmachen. Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Strafen bis hin zu einer neunmonatigen Jugendstrafe auf Bewährung gefordert. Die Verteidiger beließen es bei Anträgen im kurzzeitigen Arrestbereich.