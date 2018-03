Wenn Not am Mann ist, dann scheut sich die katholische Kirche nicht davor, auf eine Frau als Würdenträger zurückzugreifen: Was momentan im Klerus noch undenkbar ist, ist in St. Martin längst vollzogen. Wer in der Basilika genau hinsieht, entdeckt dort einen Josef, der eigentlich eine Maria ist.

(eik) Stadtheimatpflegerin Beate Wolters spricht scherzhaft vom "umoperierten" Josef von St. Martin. Wer das Gotteshaus von der hinteren Seite bei Vilsbrücke und Ölberg betritt und durch das große Gittertor geht, findet ihn gleich rechts in der ersten Seitenkapelle. Auf den ersten Blick ist die knapp einen Meter große Figur durch einen Zimmermannswinkel im linken Arm eindeutig als heiliger Josef zu erkennen. Doch seine recht Hand hielt nach Ansicht von Beate Wolters früher sicher einmal eine Lilie - "aber die ist verloren gegangen". Diese edle Blüte ist das zweite Attribut, das eine männliche Heiligenfigur als Josef ausweist.Trotzdem war der Heilige in diesem Fall ursprünglich eine Frau - was sich aber erst auf den zweiten Blick erschließt. Der Zimmermann von St. Martin steht auf einer Art Wolkenkugel: "Das ist für einen Josef schon sehr ungewöhnlich", erläutert Wolters und verweist zudem auf sein Gewand - mit Blütenranken dekoriert, sehe das aus "wie ein Mädchenfummel", beschreibt die Heimatpflegerin lachend dieses Outfit.Tatsächlich war die Statue ursprünglich einmal eine Maria Immaculata. Diese werde eigentlich immer auf einer Wolkenkugel präsentiert - "und das Blümchenkleid passt auch deutlich besser zur Maria". Aber man habe in St. Martin einst eben keine Maria gebraucht, obwohl man offenbar eine zur Hand hatte. Weil man stattdessen einen Josef haben wollte, "hat man halt die Hände und den Kopf ausgetauscht und das andere gelassen, dann wurde aus Maria ein Josef - also umoperiert".Dass der irdische Vater Jesu Zimmermannswinkel und Lilie in Händen hält, sei früher jedem bekannt gewesen. Nicht nur er, auch andere Heiligen werden laut Wolters traditionell mit bestimmten Gegenständen versehen - wie Pflanzen, einem Schwert oder Buch -, an denen man sie eindeutig erkennen kann. "Jeder wusste, wenn eine Figur Zimmermannswinkel und Lilie hat, ist das der heilige Josef", sagt die Stadtheimatpflegerin und erklärt das so: "Die Lilie ist das Zeichen der Reinheit", ein Verweis auf die unbefleckte Empfängnis Marias als Gottesgebärerin.Es gibt nach ihren Worten noch einen Heiligen, der ebenfalls eine Lilie hält, aber immer auch ein Buch dabeihat und ein Mönchsgewand trägt: Das ist der heilige Antonius von Padua. Man könne die beiden also nicht verwechseln, wenn man ihre Attribute genau kenne. Männer seien sie ja beide, "da kann man sie nicht unterscheiden, deshalb haben sie diese Sachen in die Hand bekommen", erläutert Beate Wolters.