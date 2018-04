Was einmal ein Auto war, ist nun ein rußiges, stinkendes Etwas: Nur noch ein Blechgerippe ist übrig geblieben von einem Opel Astra älteren Baujahrs, der am Sonntag kurz nach 17 Uhr in Flammen aufging. Zwei junge Amberger, der eine 21, der andere 24 Jahre alt, fuhren die Raigeringer Straße hoch, als plötzlich Rauchschwaden unter der Motorhaube hervorkrochen. Der 21-jährige am Lenker konnte den Wagen noch an der Einmündung der Bäumlstraße abstellen und mit seinem Beifahrer aus dem Auto springen, als auch schon Flammen aus dem Motorraum schlugen. Hilflos mussten die beiden Brüder mit ansehen, wie ihr Gefährt komplett ausbrannte. Die Amberger Feuerwehr, die mit drei Einsatzfahrzeugen und acht Mann anrückte, konnte da auch nichts mehr machen. Sie war aber nicht umsonst gekommen, denn das Feuer hatte schon den Rollladen des angrenzenden Hauses angekokelt. Die Bilanz: zwar ein Totalschaden am Auto in Höhe von etwa 2000 Euro, aber kein Verletzter.