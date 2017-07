Es kam alles anders. In einer ersten Prozessrunde war noch dringend vermutet worden, dass ein 21-Jähriger zwei junge Frauen in einer Discothek auf üble Weise sexuell angemacht hatte. Dann wurde die Verhandlung abgebrochen und neu angesetzt. Nun, nach der zweiten Runde im gleichen Verfahren, wurde der Mann freigesprochen.

Telefonische Befragung

Strafe für Faustschlag

Amberg/Nabburg. Als man im März vor dem Jugendschöffengericht in Amberg verhandelte, leugnete der 21-Jährige hartnäckig, mit einem Vorgang, den man landläufig "Antanzen" nennt, etwas zu tun gehabt zu haben. Fest stand wohl: Der Mann aus dem nördlichen Kreis Amberg-Sulzbach hielt sich in einer Juninacht vergangenen Jahres in einer Nabburger Discothek auf, als dort zwei junge Frauen auf der Tanzfläche auf üble Weise sexuell angegangen wurden.In Macho-Manier kam der Täter auf die beiden befreundeten Frauen zu. Eine von ihnen konnte den plumpen Annäherungsversuchen gerade noch entgehen. Die andere, 19 Jahre alt, erhielt einen 100-Euro-Schein in den Ausschnitt gesteckt, wurde am Körper begrapscht und hörte, dass sie noch viel mehr Geld verdienen könne, wenn sie mit ihm schlafe. Danach trat der Sittenstrolch den Rückzug an.Sicherheitsleute suchten gleich darauf nach ihm. Doch es stellte sich schon beim ersten Prozesstermin die Frage: Handelte es sich um den 21-Jährigen, der auf der Anklagebank saß? Er selbst verneinte und lächelte dabei. Dabei war er Minuten später am Ausgang gestoppt worden. Scheinbar auf der Flucht. Doch das konnte nicht als Tatnachweis dienen.Das Verfahren stand damals kurz vor dem Abschluss. Doch dann wurde es unmittelbar vor dem Urteil abgebrochen. Der Grund: Ein Zeuge war, weil als Fernfahrer gerade unterwegs, vom Richter über Telefon während der Verhandlung befragt worden. Doch dann wollte ihn Verteidiger Jürgen Mühl persönlich geladen haben. Womit eine Neuansetzung des Verfahrens notwendig wurde.Der zweite Prozess in gleicher Sache fand nun abermals vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Peter Jung statt. Zahlreiche Zeugen wurden erneut gehört. Auch die beiden Frauen, die seinerzeit zur Zielscheibe der üblen Macho-Attacke wurden. Dabei ergaben sich Widersprüche zu ihren bisher gemachten Angaben. Deswegen hatten die Richter keine andere Wahl, als den 21-Jährigen freizusprechen.Ganz ohne Strafe aber verließ er den Gerichtssaal nicht. In einem zweiten Anklagepunkt war es darum gegangen, dass er einen Gleichaltrigen auf einem Parkplatzgelände in Auerbach attackiert und ihm durch dessen geöffnetes Autofenster hindurch einen heftigen Faustschlag versetzt hatte. Das gab er jetzt auch zu. Für diesen Angriff setzte es sechs Monate Jugendstrafe mit Bewährung und einen Dauerarrest von zwei Wochen.Seltsam: Dabei war in Macho-Gehabe gegen einen Kontrahenten vorgegangen worden, um ihm einen Denkzettel zu verpassen.