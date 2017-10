Das Forum in der Amberger Innenstadt ist am Samstagvormittag seinem Namen gerecht geworden: Das ehemalige Kaufhaus wurde zu einem Forum für Befürworter und Gegner der Neubaupläne für die Neue Münze. Hunderte Menschen fanden sich im Innenhof ein, um sich zu informieren und über das Projekt zu diskutierten.

Die Gewerbebau GmbH hatte zu dem Info-Frühschoppen eingeladen. "Damit sich jeder ein Bild von der aktuellen Situation machen kann", sagte Geschäftsführer Karlheinz Brandelik. Es gehe darum, die Sicht des Eigentümers darzustellen, "warum wir so vergangenen sind und was wir mit der Planung bezwecken wollen".In Gruppen von bis zu 50 Personen führten Gewerbebau-Mitarbeiter die Gäste durch das leerstehende Erdgeschoss des ehemaligen Kaufhauses. Dabei gab es teils emotional geführte Streitgespräche, die sich oftmals in Geschmacksfragen verloren. Vehement vertrat aber auch Stadtheimatpflegerin Beate Wolters die Argumentation des Denkmalschutzes. Zahlreiche Stadträte hatten sich unter das Publikum gemischt.Ein ausführlicher Bericht über den Info-Frühschoppen mit vielen Statements, Einschätzungen und Eindrücken folgt im Onetz und natürlich in der Amberger Zeitung.