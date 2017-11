Egal ob im Auto, im Büro oder auf der Couch: Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Zeit im Sitzen. Und das kann ganz schön ins Kreuz gehen. Die Folge: Rückenschmerzen! Wie man sie verhindert und was zu tun ist, wenn es schon zwickt, war beim Infotag "Gesunder Rücken" am Klinikum zu erfahren.

Amberg. (exb) Viele Interessierte waren laut einer Pressemitteilung aus St. Marien gekommen, um sich in Fachvorträgen sowie bei praktischen Übungen informieren und anleiten zu lassen. Pflegedirektorin Kerstin Wittmann empfing die Besucher mit ihren Mitarbeitern in der Eingangshalle an einem Infostand. Außerdem hatte Jürgen Müller von der Arbeitssicherheit einen kompletten Arbeitsplatz aufgebaut, an dem er den Gästen zeigen konnte, worauf es beim Sitzen ankommt: "Wichtig ist, dass man aufrecht sitzt, mit dem Po also ganz bis an die Rückenlehne rutscht. Die Beine sollten im Sitzen einen rechten Winkel bilden - dann ist die Stuhlhöhe optimal eingestellt. Und auch die Arme sollten ungefähr im 90-Grad-Winkel auf der Tischplatte abgelegt werden können. Dann stimmt die Schreibtisch-Höhe."Ausreichende Beleuchtung durch Tageslicht und indirektes Licht seien ebenso wichtig wie beispielsweise eine Raumtemperatur von etwa 20 Grad. Den passenden Fachvortrag zum Thema Bildschirmergonomie gab es von AOK-Referentin Simone Roßmann. Und auch Amr Al Mukhallalati von der Klinik für Neurochirurgie referierte zum Thema "Praktische Vorgehensweise bei Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfall - was ist gesichert?". Er und Dr. Hischam Bassiouni, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie in Amberg und Weiden, waren laut dem Schreiben weitere Ansprechpartner der Besucher.Christian Dowridge, Physiotherapeut am Klinikum, zeigte kleine Übungen, die ohne großen Aufwand zwischendurch mit alltäglichen Hilfsmitteln wie beispielsweise einem Gehstock gemacht werden können: "So kann man gezielt und im Alltag den Rücken trainieren und damit stärken, damit es erst gar nicht zu Schmerzen kommt."Gleich nebenan wurde in einem Kinaesthetics-Parcours gezeigt, welche Gegenstände genutzt werden können, um sich oder pflegebedürftige Angehörige sicherer und leichter bewegen zu können. "Wir haben unser Bodenbett aufgebaut", erklärte Trainerin Margarete Hirsch und fügte hinzu: "Damit können beispielsweise pflegebedürftige Angehörige bodennah auf einer Matratze liegen und so vor einem Sturz aus dem Bett bewahrt werden, bei dem sie sich im schlimmsten Fall schwere Verletzungen zuziehen könnten." Doris Kastner von der Schmerztagesklinik zeigte, wie progressive Muskelentspannung helfen kann, mit Schmerzen umzugehen. Neben einem Vortrag gab es auch eine kleine Probe-Einheit für alle Teilnehmer.Der Infotag läuft in diesem Jahr an allen Kliniken, die dem Verbund Klinik-Kompetenz-Bayern, kurz KKB, angehören. Jedes Jahr steht der Tag unter einem anderen Motto. Das für 2018 steht noch nicht fest.