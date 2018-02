Die Wirtschaftsschule Friedrich Arnold bietet auch im Schuljahr 2018/2019 zwei Schultypen zur Auswahl an: die vierjährige Wirtschaftsschule mit den Jahrgangsstufen 7 bis 10 und die zweijährige mit den Klassen 10 und 11.

Tag der offenen Tür Zum besseren Kennenlernen der Wirtschaftsschule findet am Samstag, 3. März, von 10 bis 13 Uhr ein Tag der offenen Tür für Eltern und Schüler statt.

Der Wirtschaftsschul-Abschluss und damit die mittlere Reife ermöglicht laut einer Pressemitteilung den Absolventen nicht nur beste Berufsaussichten, sondern über die Fachoberschule beziehungsweise Berufsoberschule sowie über die Einführungsklasse am Gymnasium auch den Weg zum Studium an der Fachhochschule und Universität. Außerdem könne die Ausbildung in kaufmännischen Berufen für Wirtschaftsschüler um bis zu einem Jahr verkürzt werden.Ein Informationsabend für die zweijährige Wirtschaftsschule beginnt morgen um 19 Uhr in der Schule (Neubau Ziegelgasse). Interessierte Schüler können nach Ende der Mittelschule ihren Wirtschaftsschul-Abschluss zu erreichen. Voraussetzung ist das Zeugnis über den qualifizierenden Mittelschul-Abschluss und mindestens die Note 3 in Englisch. Eine Voranmeldung ist von Montag, 5., bis Freitag, 9. März, möglich. Um die vierjährige Wirtschaftsschule geht es bei einem Infoabend am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Schule (Neubau Ziegelgasse). Mittelschüler der sechsten und siebten Jahrgangsstufe mit einem Notenschnitt von mindestens 2,66 in Deutsch, Mathematik und Englisch (Zwischen- oder Jahreszeugnis) können ohne Aufnahmeprüfung in die siebte Klasse übertreten.Alle, die diesen Schnitt im Zwischenzeugnis nicht erreicht haben, können am Probeunterricht (Montag, 7., bis Mittwoch, 9. Mai) teilnehmen. Anmeldungen für die vierjährige Variante ist von Montag 12., bis Freitag, 23. März, im Sekretariat der Schule. Infos zu beiden Schultypen gibt es im Sekretariat von Friedrich Arnold ( 09621/4895-0). Zu beiden Informationsabenden sind sowohl Schüler als auch Eltern willkommen.