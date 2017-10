„Die Netzwerke in unserem Lebensraum sind es, die uns verlässlich ernähren – vom Regenwurm, über den Bauern und den Bäcker zum Brot.“ meint Barbara Ströll. Die Projektmanagerin der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/ Amberg möchte diese Netzwerke gemeinsam mit den Bäckern stärken.

Aktuell arbeiten im Amberg-Sulzbacher Land ca. 120 Bauern nach den Bio-Richtlinien. Die meisten erzeugen auch Getreide für die Lebensmittelverarbeitung: Braugerste, Dinkel, Roggen, Weizen, Hafer. Von den mehr als 35 Bäckereien in der Region verarbeiten fünf Betriebe Bio-Getreide. Während die Bäckerei Kellermann und die Hutzelhof-Bäckerei ausschließlich Bio-Rohstoffe verarbeiten, bieten die Bäckereien Kraus, Kredler und Übler, zusätzlich zum normalen Angebot, ein mehr oder weniger breites Sortiment an Bio-Backwaren an. Alle drei beziehen unter anderem Bio-Getreide direkt von Bauern aus dem Amberg-Sulzbacher oder dem Nürnberger Land. „Wenn Bäcker und Bauern eng zusammenarbeiten, können wir als Konsumenten unserem Brot schon beim Wachsen auf dem Acker zuschauen.“, so die Idee der ÖMR-Projektmanagerin. „Kurze Wege und maximale Transparenz stärken das Vertrauen der Konsumenten in die Öko-Qualität der Lebensmittel.“ Die Bäckerinnungen Amberg und Sulzbach-Rosenberg unterstützen diese Idee und laden nun gemeinsam mit Barbara Ströll zu einer Info-Veranstaltung für Bäcker ein. „Bioregionale Wertschöpfung im Bäckerhandwerk – Chancen und Wege“, so der Titel des Workshops, der am Mittwoch, den 11. Oktober von 15 Uhr bis 18 Uhr in Gebenbach stattfindet. Alle interessierten Bäcker, auch aus den Nachbarlandkreisen, können teilnehmen. Michael Kredler lädt zu einer Besichtigung seiner Bäckerei ein, BioVollkorn-Bäcker Wehr berichtet aus seiner Praxis, Judith Hock-Klemm (ABCERT) erläutert die Möglichkeiten der Bio-Zertifizierung und Gerald Meierhöfer (Gailertsreuther Mühle) stellt gemeinsam mit Barbara Ströll Möglichkeiten der bioregionalen Rohstoffbeschaffung vor.Die Anmeldung ist möglich im Projektbüro der Öko-Modellregion. Weitere Informationen dazu unter www.oekomodellregionen.bayern/amberg-sulzbach/.