20 Ziele. Sie stehen auf der neuen Agenda des Inklusionsbündnis der Stadt Amberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach. Das Gremium hatte bei seiner ersten gemeinsamen Sitzung nach den Neuwahlen auch die zukünftigen Aktivitäten auf der Tagesordnung.

Inklusionsbeirat Vorsitzender: Georg Dietrich Stellvertreterin: Christina Heisler Mitglieder: Landrat Richard Reisinger, Oberbürgermeister Michael Cerny, Franz Badura, Susanne Bauer, Geschäftsführer Tobias Berz, Reiner Busch, Eduard Freisinger, Ellen Galle, Dr. Harald Knerer-Brütting, Josef Leikam, Beate Pollinger-Löser und Dr. Norbert Vogl .

Einstimmig votierten die Beiratsmitglieder für Georg Dietrich als Vorsitzenden und für Christina Heisler als Stellvertreterin. Beide sind für die kommenden drei Jahre gewählt.Dietrich, der das Amt bereits vorher ausgeübt hatte, freute sich über das entgegengebrachte Vertrauen. Auch in Zukunft werde das Inklusionsbündnis viele Themenbereiche aktiv angehen. Ein umfangreicher Maßnahmenplan wurde erarbeitet und wartet jetzt auf die Umsetzung. Konkret hat man sich 20 Ziele bis zum Jahr 2020 gesetzt, die unter dem Motto "Agenda 20 20 20" stehen. Dietrich betonte, dass das Thema Inklusion schon in vielen Bereichen der Gesellschaft angekommen ist. Als positives Beispiel nannte er das aktuelle Projekt ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) der Stadt Amberg.Inklusion ist hier in allen Bereichen zu finden. Das erste Ziel der Agenda ist es, dass zeitnah in jeder der 27 Kommunen des Landkreises ein Ansprechpartner für Menschen mit Handicap bestellt wird. Einige Kommunen des Landkreises seien sehr schnell mit gutem Beispiel vorangegangen und hätten das Amt besetzt."Leider muss auch erwähnt werden, dass es noch Kommunen gibt, die offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben", so Dietrich. Das Inklusionsbündnis Amberg-Sulzbach kann in den Gemeinden nur in Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungsbehörden und den Ansprechpartnern für Menschen mit Handicap vor Ort seine Ziele verwirklichen. Auch zur Umsetzung der weiteren 19 Ziele ist die Zusammenarbeit des Inklusionsbündnisses mit der Stadt Amberg, dem Landkreis und den 27 Kommunen von entscheidender Bedeutung."Wir sind uns der Herausforderung, vor die uns die Agenda 20 20 20 stellt, bewusst", so Georg Dietrich, "und wir nehmen sie gerne an".