"Endlich erkennt man unser Haus schon von der Straße aus", freut sich Simone Jehl, Leiterin der inklusiven Kinderkrippe Mittendrin der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach. In einem gemeinsamen Projekt mit der Berufsschulstufe der Rupert-Egenberger-Schule entstand eine auffällige Zaungestaltung aus bunten Buchstaben, die das Kind für jeden gut sichtbar beim Namen nennen.

Seit Oktober 2013 gibt es diese Einrichtung, die auch den Wunsch nach besserer Sichtbarkeit von außen schon sehr früh hatte. "Wir wollten einfach deutlicher wahrgenommen werden", erläutert Simone Jehl in einer Presseinformation. Durch Zufall sei die Idee geboren worden, mit der Berufsschulstufe zusammenzuarbeiten. Werklehrer Andreas Prechtl sei sofort begeistert gewesen und habe mit seinen Schülern die Buchstaben für das Wort Kinderkrippe aus Holz zugeschnitten und bunt bemalt. Dabei kamen zum Beispiel Licht- und Schattenarbeiten zum Einsatz."Es ist sehr wichtig, dass sich alle genügend Zeit für das Projekt nehmen und man Raum für eigene Umsetzungsideen schafft", wird Prechtl zum Hintergrund in der Mitteilung zitiert. Nach einigen Unterrichtsstunden konnte schließlich das fertige Werk begutachtet werden. "Etwas aus eigener Kraft geschaffen zu haben, macht uns allen große Freude, sowohl Schülern als auch Lehrern", schwärmte Prechtl. Angebracht wurden die bunten Buchstaben dann am Zaun der inklusiven Kinderkrippe.Die offizielle Übergabe erfolgte gemeinsam mit allen Beteiligten bei einer kleinen Feierstunde. Dabei hieß es, dass dies nicht das letzte Projekt gewesen sein soll, das als Kooperation von Rupert-Egenberger-Schule und "Mittendrin" entstanden ist.Auch aufgrund der neuen Zaungestaltung möchte die Krippe die Öffentlichkeit zu ihrem Tag der offenen Tür am Samstag, 18. November, von 9 bis 12 Uhr in den Haager Weg 12 einladen. Hier besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu besichtigen und Infos zum Betreuungskonzept zu erhalten.In der Krippe werden Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren aufgenommen und gemeinsam betreut. Für 2018/19 gibt es laut Pressetext noch freie Plätze. Mehr unter www.lebenshilfe-amberg.de oder direkt bei Simone Jehl (380-1500).