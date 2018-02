Gemeinsames Essen verbindet: Nicht nur die Liebe, auch kulturelles Miteinander geht durch den Magen. 25 Frauen aus Syrien, Irak, der Ukraine und Deutschland folgten der Einladung und kamen zum Multikulti-Kochen in die Küche der Dr.-Johanna-Decker-Schule.

Dank des Einsatzes von Beate Binder, Lehrerin und Schulküchen-Chefin, kamen die Teilnehmerinnen in den Genuss, die Kochlöffel zum Wohle der Integration zu schwingen. Aber was kocht man in arabisch-kurdischen Ländern, welche Zutaten und Gewürze braucht's dazu? Die Organisatorinnen vom Welt-Frauen-Café besorgten laut einer Presseinfo querbeet Zutaten von A wie Anis bis Z wie Zucchini. Die Frauen-Café-Besucherinnen zauberten Gerichte aus der orientalischen Küche. In der Praxis sah das so aus: Kuchenteig mit einem halben Liter Öl, dazu Mangoldblätter und Rosinen, die Spinat versüßten.In nur zwei Stunden sei ein Büfett mit neun orientalischen Köstlichkeiten entstanden: gefülltes Gemüse, geschmortes Hühnchen, kurdische Zwiebel-Kartoffeln, Lauch-Spinat, Strudel, Linsen-Zucchini-Gemüse, Spinat mit Rosinen, Kichererbsen, Bulgur, Börek und arabischer Rührkuchen. Seit dem ersten Treffen im April 2016 kommen durchschnittlich 30 Frauen aller Nationalitäten an jedem ersten Samstag zum Welt-Frauen-Café ins Paulaner-Gemeindehaus.