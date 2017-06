Amberg. "Bunter ist schöner". Bereits im letzten Jahr haben sich unter einem ähnlichen Motto verschiedene Schulen Sulzbachs und des Landkreises zusammengetan, um die sonst eher theoretischen Schlagworte wie Integration, Kooperation und auch Toleranz in den Alltag der Schüler zu transportieren.

Die verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten lassen sich alle unter dem Ziel zusammenfassen, einen Blick über das eigene Erleben hinaus zu gewinnen und so Vorurteile abzubauen, wodurch neue Gemeinschaft entstehen kann. Im laufenden Schuljahr wurde deshalb von Nicole Geiger und Bernhard Hirsch erneut ein Laufprojekt gestartet, bei dem die GMS Ammersricht und das Sonderpädagogische Förderzentrum Willmannschule Amberg ein Team formiert haben, das sich bei der Running Night in Amberg seiner Feuertaufe unterzogen hat.Doch zuvor galt es bei zahlreichen gemeinsamen Trainingsterminen die Schüler beider Schulen mit schweißtreibende Runden auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau fit zu machen, wobei sich aber neben dem sportlichen Aspekt auch genügend Zeit fand, sich zu beschnuppern und Kontakte über das Laufen hinaus zu knüpfen. Zwei Tage vor dem Wettkampf stand dann noch ein letzter Test auf der Originalstrecke in Amberg auf dem Programm, wo die Laufgruppe zum einen den ungewohnten Kopfsteinpflaster-Belag, aber auch die Besonderheiten des Streckenverlaufs kennenlernen durfte.Am Samstag war es endlich so weit und schon beim Verteilen der Team-T-Shirts und Startnummern konnte man spüren, mit welch großer Nervosität selbst die vermeintlich coolsten Jungs zu kämpfen hatten. Unendlich erscheint die Zeit bis zum Start des 2,5-Kilometer-Laufs und als der Startschuss fiel, machten prompt alle den typischen Wettkampf-Anfänger-Fehler – zu schnelles Angehen! Da half dann nur noch Beißen und Kämpfen, denn der eigentliche Laufplan war mit diesem ambitionierten Start bereits über den Haufen geworfen.Immerhin kamen alle ins Ziel und neben den ganzen Vereinsläufern konnte sich unser Team mit wirklich ansprechenden Leistungen präsentieren. Mit Arthur Zilin verpasste ein Teilnehmer sogar nur ganz knapp den Bronzeplatz in der Alters-klasse U16! Nach dem Jubel über das tolle Abschneiden der Jüngeren, warteten die drei Teilnehmer am Fünf-Kilometer-Benefizlauf voll Ungeduld auf den Start-schuss, der sich wegen der Siegerehrungen auch noch um gut zehn Minuten verzögerte.Hier war mit 175 Startern erwartungsgemäß ein imposantes Feld versammelt, das nicht gerade zur Beruhigung der Schüler beitrug. Lehrer Bernhard Hirsch hatte seine beiden Mitläufer noch einmal angehalten, nicht den gleichen Fehler wie ihre Team-Kollegen zu machen und die erste Runde mit Bedacht anzugehen. Sophia Weigert schaffte das sehr gut und wurde am Ende mit einem sensationellen 25. Platz unter 87 Frauen belohnt, während Cem Silleli trotz aller Mahnungen zu schnell begann, am Ende aber mit großem Kampf immerhin noch den 58. Platz unter 88 Teilnehmern erreichte.Besonders erfreulich ist die Teamwertung, denn hier konnte man sich unter den vielen professionell trainierenden Mannschaften den 13. Platz sichern – ein beachtliches Ergebnis! Natürlich wird dieser Erfolg noch gesondert gefeiert und Dank gilt an dieser Stelle den beiden Schulleitungen, die die Idee und auch die Umsetzung mitgetragen haben.Die Fördervereine beider Schulen haben sich am Sponsoring der Team-T-Shirts beteiligt, die Regierung der Oberpfalz leistet ebenfalls finanzielle Unterstützung, die Eltern haben Fahrdienste übernommen und natürlich dürfen die Aktiven nicht vergessen werden, die sich beim Training gequält haben und zudem einen Samstag in den Ferien für die Schule geopfert haben.