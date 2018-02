Passt ja irgendwie zum Faschingswochenende: ein Wettbewerb, wer den schönsten Kater hat. Im ACC geht es aber nicht um die Folgen von Alkoholgenuss, sondern um prächtige Katzen.

Die internationale Rassekatzenausstellung des Cat Club Germany war am Samstag und Sonntag hier zu Gast. Zu Hunderten kamen die Besucher, um sich die aus ganz Deutschland angereisten Prachtzüchtungen anzuschauen. Natürlich gab es viele Stände mit Zubehör, Futter oder was man sonst noch alles braucht, um es seiner Katze gutgehen zu lassen.Im Mittelpunkt standen aber die von rund 90 Teilnehmern bestrittenen Wettkämpfe in verschiedenen Kategorien. Unter anderem um die Prämierung der besten Hauskatze, Kurzhaar, Langhaar und vieler weiterer Unterarten. Die Zahl der zu vergebenden Pokale hinter Cat-Club-Vorsitzendem Thomas Haase schien schier unendlich. Die Jury bestand aus sechs Juroren aus Deutschland, Ungarn, Italien, Weißrussland, Belgien und Frankreich.Dabei zeigte sich Haase erfreut, dass "ich das Publikum zum ersten Mal in meiner Funktion in Amberg begrüßen darf". Denn bereits 2015 war die Ausstellung zu Gast an der Vils, Haase hatte das Amt aber erst vor kurzem übernommen. "Obwohl sich die Organisation im Vorfeld holprig gestaltet hat, wurden diese Steine aus dem Weg geräumt. Der Cat Club Germany wurde auf ein tragfähiges neues Gerüst gestellt und kann nun erhobenen Hauptes nach vorne blicken", ließ Haase in einer Vorankündigung wissen. Mehr sagte er aber zu den Querelen nicht.Nichtsdestotrotz kam die Ausstellung in Amberg gut an, was auch daran lag, dass nach Haases Worten nicht nur der Wettbewerb im Mittelpunkt stand, sondern "für Besucher und auch für die Aussteller mit den gewerblichen Anbietern eine sehr gute Möglichkeit geboten wurde, sich mit dem nötigen Zubehör zu versorgen". Die Wettbewerbe am Samstag und Sonntag fanden jeweils am Abend ihren Abschluss. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite des Vereins www.catclubgermany.de veröffentlicht.___Weitere Bilder im Internet: