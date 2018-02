Regensburg. Der Beruf von Kathrin Liebhäuser heißt "Dramaturgin".

Kathrin Liebhäuser: Ich bin Musikdramaturgin. Ich arbeite im Hintergrund, nicht auf der Bühne. Erstens bin ich Teil der Theaterleitung und darf mitentscheiden, welche Stücke in einer Spielzeit gespielt werden. Ich bin auch dabei, wenn neue Sängerinnen und Sänger engagiert werden.Der zweite Bereich meiner Arbeit ist die Produktionsdramaturgie: Ich arbeite eng mit den Leuten zusammen, die ein neues Stück auf die Bühne bringen. Das sind der Regisseur, der Bühnenbildner, der Kostümbildner und natürlich der Dirigent, denn ich mache ja Musiktheater. Gemeinsam entscheiden wir, wie ein Stück gespielt werden soll. Sind dann die Proben losgegangen, achte ich darauf, dass alles gut läuft.Drittens schreibe ich in meinem Beruf viel: die Programmhefte für die neuen Stücke, Artikel für die Theaterzeitung, ich halte Einführungen und moderiere manchmal Konzerte.Ich habe Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, Französisch und Italienisch studiert. Während meines Studiums war ich ein Jahr in Frankreich. Erst habe ich in Lyon an einem Gymnasium Deutsch unterrichtet, dann habe ich in Paris bei einer Plattenfirma gearbeitet. Als Musikdramaturgin habe ich fünf Jahre lang am Landestheater Coburg gearbeitet.Ich habe zwei Jahre am Theater Augsburg als Praktikantin in der Dramaturgie gearbeitet. Das hat mir echt Spaß gemacht. Der Beruf ist anstrengend, aber schön.Ich brauche viele Bücher, CDs, einen Computer und ein Handy.Es dauert etwa zwei Monate, bis ein Stück auf der Bühne ist.Ich möchte lange arbeiten und meinen zwei Kindern soll es immer gut gehen.Das Interview führten Lena, Domenik, Leni, Vassilios, Vanessa und Fiona, Klasse 5b der Luitpoldmittelschule Amberg