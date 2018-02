Regensburg. Peter Engel wirkt als Maler beim Kinderkonzert mit.

Peter Engel: Ich habe schon als Kind in meinen Schulheften rumgekritzelt, Malen war mein Hobby. Aber meine Eltern wollten, dass ich einen richtigen Beruf lerne. Trotzdem entschied ich mich fürs Malen, weil zeichnen mir so viel Freude macht.Nein. Als Kind wollte ich Archäologe werden.Die Dramaturgin Kathrin Liebhäuser hat mich gefragt, ob ich am Kinderkonzert teilnehmen will.Ja, vor großem Publikum bin ich schon nervös.Es ist manchmal schwierig, einen Auftrag fürs Malen zu bekommen. Ich gestalte aber auch Bühnenbilder für Theateraufführungen.Ich habe zum Beispiel das Regensburger Wimmelbuch gemalt oder Malbücher und noch viel mehr.Ja, ich habe auch an Nils Ahlbrecht (den Geiger, siehe Artikel rechts) schon mal ein Bild verkauft.Letztes Jahr habe ich das Bühnenbild für "Die kleine Hexe" gestaltet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.Ja, aber manche davon waren durch die Musik vorgegeben.Das Interview führten Nawar, Giovanni, Michael, Evangelos, Anni und Alisha, Klasse 5b der Luitpoldmittel schule Amberg