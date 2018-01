Eine Reise hinein in den Dschungel von Gittern, Zellen und kriminellen Intrigen. Der wegen Falschaussage vor die Justiz zitierte 34-Jährige beteuert, er habe in zwei Prozessen die Unwahrheit sagen müssen, weil man ihn massiv bedrohte. Dabei ging es um Straftaten in der Justizvollzugsanstalt Amberg.

Drunten vor dem Haus warten zwei Leute am Auto deiner Frau. Überleg' dir also, was du hier sagst! Eine der mutmaßlichen Bedrohungen im Vorfeld des Prozesses

Der Mann aus Niederbayern saß eine lange Haftstrafe wegen Raubes ab. Im Jahr 2015 gab er sich dann der Polizei als Zeuge für zwei Begebenheiten zu erkennen, die in der JVA Amberg für behördliche Nachforschungen gesorgt hatten. Fall eins: Ins Gefängnis wurden 60 Subutex-Tabletten eingeschmuggelt. Subutex ist ein Drogenersatzmittel.Fall zwei: Hinter Gittern kam es zu einer massiven Schlägerei. Die Aussagen des heute 34-Jährigen kamen in die Protokolle. Sie belasteten die mutmaßlichen Täter. Dann folgten im Jahr 2016 die Prozesse. Zunächst der gegen den Subutex-Schmuggler. Der zwischenzeitlich auf freien Fuß gesetzte Zeuge revidierte seine Angaben. Doch der Angeklagte wurde dennoch verurteilt.Nicht lange danach folgte vor dem Schöffengericht das Verfahren gegen den mutmaßlichen Schläger, der in der JVA eine Auseinandersetzung anzettelte. Wieder das gleiche Szenario: Der Zeuge und ehemalige Mithäftling des Beschuldigten konnte sich plötzlich an wenig erinnern. So wurde der Angeklagte freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft mochte sich damit nicht abfinden. Sie holte den Niederbayern jetzt wegen zweifacher Falschaussage vor die Einzelrichterin Kathrin Rieger. Dabei vollzog sich Erstaunliches: "Ich habe in beiden Fällen die Unwahrheit gesagt", gestand der Familienvater in einer Erklärung, die sein Anwalt Jörg Jendricke verlas.Weshalb er das tat, wurde rasch deutlich. Nach Angaben des Mannes erschienen vor dem ersten Prozess zwei ihm unbekannte Männer in seiner Wohnung. "Sie haben mir geraten, mir gut zu überlegen, was ich sage." Noch heftiger sei es dann beim zweiten Verfahren gekommen.Dort sei plötzlich ein Unbekannter auf dem Gang vor dem Sitzungssaal aufgetaucht und habe mitgeteilt: "Drunten vor dem Haus warten zwei Leute am Auto deiner Frau. Überleg' dir also, was du hier sagst!" Die daraufhin erfolgte Falschaussage führte zum Freispruch des Angeklagten. "In einem erneuten Prozess werde ich die Wahrheit sagen", versicherte der 34-Jährige. Diese Verhandlung wird es geben. Denn jetzt kommt ein Wiederaufnahmeverfahren in Gang.Es dürfte spannend werden angesichts der Vorgeschichte. Trotz seiner 16 Vorstrafen wurde der 34-Jährige nicht eingesperrt. Er bekam ein Jahr und elf Monate auf Bewährung. In diese Ahndung wurde eine Verurteilung wegen Fahrens ohne Führerschein im Raum Straubing einbezogen. Der Vater zweier Kinder muss außerdem 2500 Euro bezahlen.Damit kam die Richterin nahezu deckungsgleich dem Antrag von Staatsanwalt Holger Vogl nach. Auch Verteidiger Jendricke hatte in diese Richtung plädiert. Die Bedrohungen vor den Falschaussagen wurden nicht in den Bereich der Fabel verwiesen. Gleichwohl hieß es von der Staatsanwaltschaft, die Einschüchterungen hätten den jeweiligen Richtern mitgeteilt werden müssen.