Investor will schon fast "hitorischen Leerstand" in Amberg sanieren

Es ist eines dieser verlorenen Häuser in der Altstadt. Wie willkürlich hingeworfen steht es am Paradeplatz. Vorlaut störend drängt es sich nahezu rüpelhaft in den Vordergrund. Doch irgendwie wirkt es abgeliebt und vergessen. Alt, marode und ohne Grund drum herum. Doch nun hat sich tatsächlich ein Investor erbarmt und gibt ihm eine Chance.

Aus dem 18. Jahrhundert

Aborte für Gaststätte

Von Andreas AscherlZuletzt fristete im Laden im Erdgeschoss vor Jahren ein sogenannter Coffee-Shop sein Dasein. Hier gab es Wasserpfeifen und Zubehör sowie alles rund um die Droge Cannabis zu kaufen. Danach war es vorbei mit der Nutzung des Anwesens Paradeplatz 1. Abgesehen vom liebevoll gearbeiteten Sandsteinportal stellte es auch keine besondere Schönheit dar. Seit Jahren bröckelt hier nun schon der Putz, einige Schmierer haben die Fassade mit ihren "Kunstwerken" verziert. "Wir müssen hier erst einmal alles befunden und untersuchen, bevor wir wissen, was wir endgültig machen", sagt Andrea Halk-Weiß, Geschäftsführerin der Kreativ-Wohnbau. Für den neuen Eigentümer, der das Haus als Geldanlage gekauft hat und lieber nicht an die Öffentlichkeit will, baut ihre Gesellschaft das Anwesen um. Drei Wohnungen werden hier entstehen.Im Erdgeschoss mit dem Eingangsportal wird es nach Abschluss der Arbeiten eine Zwei-Zimmer-Wohnung geben. Im Obergeschoss ist Platz für vier Zimmer und der heutige Dachboden wird später drei Zimmer beherbergen. Aber wie gesagt: Zuerst einmal muss untersucht werden, was abgebrochen werden kann und was erhalten werden muss. "Wir arbeiten da immer eng mit dem Denkmalschutz zusammen."Denn das Gebäude, das wohl zu großen Teilen aus dem 18. Jahrhundert stammen dürfte, ist natürlich in der Denkmalschutzliste eingetragen. Nach der aktuellen Fassung war in diesem Haus einst eine Fleischhauerei beheimatet. Erbaut ist es 1770, wie auch schon die im Torbogen eingelassene Jahreszahl verrät. 1876 nahm der damalige Eigentümer eine Fassadenänderung vor. Im Februar 1950 beantragte schließlich ein Ludwig Weigl, dem es zu diesem Zeitpunkt gehörte, einen umfassenden Umbau des Gebäudes, das er drei Jahre später noch einmal gründlich instand setzen ließ.Ein Rundgang im Innern des Hauses lässt einen schönen Blick auf die einzelnen Bauphasen zu. Ursprünglich war das Haus wohl aus Bruchsteinen gemauert, später dann kamen Erweiterungen mit Vollziegeln dazu. Der Dachstuhl aus dem 19. Jahrhundert trägt heute scheußlich anzusehende Dachziegel und einen offensichtlich nachträglich aufgesetzten Kamin.Ein schönes und interessantes Detail geben die alten Pläne frei, die Ludwig Weigl für den Umbau im Jahr 1950 beim Stadtbauamt eingereicht hat. Im Obergeschoss des Anwesens befanden sich damals demnach die "Aborte", also die Toiletten einer Gaststätte, die im angrenzenden Anwesen Herrnstraße 17 untergebracht war. Offenbar gab es lange Zeit eine bauliche Verbindung zwischen beiden benachbarten Häusern.___Weitere Artikel zum Thema: