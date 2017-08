Für Ioannis Tsavaris war der 31. Juli bis 10.30 Uhr ein ganz normaler Montag. Der Goldschmied saß in seinem Laden in der Unteren Nabburger Straße. Er trank gerade Kaffee, als drei Männer zur Tür hereinkamen. Einer habe in den Spiegel geschaut, der Zweite habe sich im Geschäft umgesehen, der dritte sei auf ihn zugekommen. "Ich habe sofort gesehen, dass es Ausländer sind", erinnert sich der 67-Jährige. Deshalb fragte er sie auf Englisch: "What can I do for you?" Da habe der Mann, der auf ihn zugekommen sei, seine Windjacke geöffnet. Im Hosenbund steckte die Waffe.

"Ich war Fallschirmjäger und kenne mich mit Waffen aus", sagt Ioannis Tsavaris. Deshalb sei ihm gleich klar gewesen: Die Schusswaffe sei entweder nicht entsichert oder eben nicht echt. Der Räuber habe ihm wortlos bedeutet, in die Knie zu gehen. "Da habe ich ihn angegriffen", erinnert sich der Goldschmied. Es sei zu einem Handgemenge gekommen, in das die zwei anderen eingegriffen hätten. "Dann habe ich mit der Waffe einen Schlag gegen den Hals bekommen." Die Räuber fesselten ihn mit Handschellen, klebten ihm den Mund mit Tesafilm zu, schlugen seinen Kopf auf den Granitstein des Verkauftresens und besprühten ihn mit Reizgas. Zuvor war es dem Juwelier gelungen, per Knopfdruck einen Alarm auszulösen. Wie Ioannis Tsavaris inzwischen weiß, ging dieser exakt um 10.34 Uhr bei der Zentrale in Magdeburg ein, die dann die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg über einen Notfall im Schmuckgeschäft informierte. Auch hatte das Opfer noch "Hilfe, Überfall" rufen können. Seine Frau hörte ihn, eilte aus ihrem Geschäft nebenan herbei, wurde aber von den Tätern zu Boden geworfen und ebenfalls gefesselt.Vier Tage nach dem Überfall ist Ioannis Tsavaris erfüllt von Dankbarkeit, großer Dankbarkeit. Der Polizei und der Kripo zollt er großen Respekt "für die Schnelligkeit und die Professionalität". Der Juwelier spricht vom Glück, dass ein Einsatzfahrzeug der Polizei gerade in der Stadt unterwegs war und der Hubschrauber aus Roth sofort nach der Meldung vom Überfall startete und nach Amberg flog. Dessen Besatzung entdeckte nur eine Stunde später in Bahnhofsnähe zwei Männer, die aus dem Gebüsch sprangen und in den Zug hechteten. Die Festnahme der beiden Tatverdächtigten erfolgte gegen 11.30 Uhr.Am Abend wurde der dritte mutmaßliche Täter gefasst. Ein Bürger hatte den Aufruf der Polizei in sozialen Netzwerken gelesen und in Ensdorf einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung passte. Die Polizei erwischte den mutmaßlichen Täter schließlich in Schmidmühlen. Dankbar ist Ioannis Tsavaris aber auch für die Hilfe von Bürgern, Passanten und Nachbarn, die sich nach dem Überfall um ihn gekümmert hatten. Angst, wieder in sein Geschäft zu gehen, hat Ioannis Tsavaris nicht. Der 67-Jährige verweist erneut auf seine Ausbildung als Fallschirmjäger und sagt: "Ich bin gerne in meinem Laden, mein Beruf ist mein Hobby."Die beiden Uhren, die die Männer erbeutet hatten, bekam er am Freitag zurück. Zwei Frauen hatten sie am Tag nach dem Überfall im Gleisbereich am Bahnhof entdeckt und ihren Fund der Polizei gemeldet. Ioannis Tsavaris hat sich fest vorgenommen, sich persönlich bei den Damen zu bedanken. "Das ist mir ein Anliegen", sagt er. Die Uhren lagen während des Überfalls auf dem Tisch, die Täter schnappten sie sich, ehe sie verschwanden.Ioannis Tsavaris hat das Gefühl, dass die Räuber zum ersten Mal einen Überfall verübten. "Sie waren nicht vermummt, sie hatten keine Handschuhe an und kein Werkzeug dabei." Seit 36 Jahren betreibt der Goldschmied sein Geschäft. In all den Jahren sei nichts passiert, kein Einbruch, kein Überfall. "Nichts, es war immer friedlich" - bis zum vergangenen Montag. (Angemerkt)