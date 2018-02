Es war kein versuchter Totschlag, aber dennoch eine üble Straftat. Weil er im Asylbewerberheim an den Kümmersbrucker Straße mehrfach auf einen Afrikaner einstach, muss ein Iraker drei Jahre in Haft.

Der heute 20-Jährige kam vor nahezu drei Jahren aus dem Irak nach Deutschland. Eher ohne Not, wie Leitender Oberstaatsanwalt Joachim Diesch am Montag sagte. Denn dort, wo er abstammte, gab es keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Diesch blendete zurück: Eine Messerstecherei 2016 in Falkenstein bei Cham, später eine Körperverletzung in einer Neunburger Asylbewerberunterkunft. Jemand, der stets auf den Faktor Gewalt gesetzt habe. Einer, dessen Asylantrag längst abgelehnt sei und der, wie Diesch erkennen ließ, "auch nicht ansatzweise versucht hat, hier Fuß zu fassen".In dem seit Mitte Januar vor der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts laufenden Prozess ging es um zwei Anklagepunkte. Der erste: Ein Ladendiebstahl in Regensburg, nach dessen Entdeckung sich der heute 20-Jährige massiv wehrte und einen Detektiv verletzte. Der zweite Vorwurf war noch erheblicher. Am 6. April 2017 kam es in der Amberger Asylbewerberunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Arabern und drei Afrikanern.Dabei stach der 20-Jährige nach Überzeugung des Leitenden Oberstaatsanwalts "zumindest drei Mal" zu. "Er hat sich eingemischt", ließ Diesch erkennen und sprach von Glück, "dass die Stiche keine schwerwiegenden Folgen hatten." Einer davon prallte am Brustbein des Opfers (21) ab. Interessant: Nach dem Streit, dessen Ursache ungeklärt blieb, wurde ein Messer gefunden. An diesem befand sich nach einem Gutachten der Rechtsmedizin zwar eine DNA-Spur. Doch sie ließ sich keinem der Männer zuordnen. "Ich gehe jetzt davon aus, dass es sich nicht um die Tatwaffe handelte", ließ Chefermittler Diesch wissen. Auch die Richter vertraten später diese Auffassung.In seinem Schlussvortrag rückte Diesch vom Vorwurf des Totschlagsversuchs ab. Er stufte das Geschehen im Wohnheim als gefährliche Körperverletzung ein. Das Eigentumsdelikt in Regensburg, bei dem vier teuere Parfums geklaut wurden, hielt er für einen räuberischen Diebstahl. Dafür forderte der Anklagevertreter vier Jahre Haft als Gesamtstrafe.Verteidiger Ekkehard Zink wollte das so nicht stehen lassen. Der 20-Jährige habe über viele Prozesstage hinweg energisch bestritten, einen 21-jährigen Afrikaner mit dem Messer verletzt zu haben, ließ Zink erkennen und verwies auf eine Vielzahl unterschiedlicher Zeugenaussagen. Daraus habe sich kein klares Bild von der Auseinandersetzung im Obergeschoss der Unterkunft ergeben. Deshalb verlangte Zink einen Freispruch für diesen Bereich der Anklage. Die Tat in Regensburg beschrieb er als Diebstahl. Sie sei mit einer bewährungsfähigen Strafe zu ahnden.In seiner Urteilsbegründung beschrieb der Kammervorsitzende Harald Riedl das Aussageverhalten vieler Asylbewerber als der Wahrheitsfindung nicht dienlich. Dem Angeklagten schrieb er ins Stammbuch, sich "in Deutschland ein schönes Leben gemacht zu haben", anstatt an Integrationsbemühungen teilzunehmen. In das Urteil von drei Jahren bezog die Kammer einen Ladendiebstahl in Regensburg mit ein. Dabei hatte sich der 20-Jährige auf der Flucht wie ein Berserker aufgeführt.