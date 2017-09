Äpfel mit Honig, die Süßes für das neue Jahr verheißen sollen. Granatäpfel, deren viele Kerne für viele Wohltaten stehen. Das jüdische Neujahrsfest ist voller Symbole. Jeder hofft, wenn er für ein neues Jahr eingeschrieben wird, sei ihm Glück beschieden.

Jom Kippur und Sukkot Rosh hashanah, das jüdische Neujahrsfest, das am Mittwochabend begann und an diesem Freitag endet, war Auftakt zu drei hohen jüdischen Feiertagen in nächster Zeit. Die beiden anderen Feste sind Jom Kippur (Versöhnungsfest) und Sukkot (Laubhüttenfest). Elias Dray, Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde, erklärt Hintergrund und Bräuche rund um diese beiden Feierlichkeiten.



Jom Kippur



Der Versöhnungstag ist ein Tag, an dem Juden streng fasten, 25 Stunden weder essen noch trinken. Wer jemanden beleidigt oder verletzt hat, bittet denjenigen vor Jom Kippur um Versöhnung. Wie alle jüdischen Feste beginnt auch Jom Kippur am Vorabend. Am Freitag, 29. September, treffen sich die Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde zu einem einstündigen Gebet in der Synagoge.



Am Feiertag selbst finden von 9 bis 18 Uhr Gebete in der Synagoge statt. Viele gläubige Juden tragen an diesem Tag weiße Kleidung - "als Zeichen, dass man sich reinigen will". Auch Jugendliche fasten, Mädchen ab 12, Jungen ab 13 Jahren, also nachdem sie ihre religiöse Mündigkeit erreicht haben.



Sukkot



Für Sukkot, wie das Laubhüttenfest auch genannt wird, bauen sich Juden unter freiem Himmel ein kleines Häuschen, dessen Dach aus Laub besteht. Dieses wird Sukka genannt. Während des mehrtägigen Festes nehmen dort die Menschen ihre Mahlzeiten ein. Manche schlafen auch in der Hütte, vor allem in Israel, denn hierzulande ist es im Herbst oft schon empfindlich kalt. Die meisten Juden errichten die Laubhütten in ihrem Garten. Wer nur eine Wohnung ohne Balkon hat, kommt zur jüdischen Gemeinde, um in der dort ebenfalls errichteten Gemeindesukka zu essen. Das Laubhüttenfest erinnert an den Auszug aus Ägypten und an die 40 Jahre, die die Juden in der Wüste verbrachten. "Man geht auch raus aus der Bequemlichkeit eines Hauses", erklärt Rabbiner Elias Dray.



Da Sukkot im Herbst gefeiert wird und das Fest demzufolge in die Zeit der Ernte fällt, soll auch daran erinnert werden, dass alles, was der Mensch erntet, von Gott kommt. Tradition hat an Sukkot auch der "Strauß der vier Arten" mit Zitrusfrucht, Bachweiden-, Palm- und Myrrhezweig. Dies ist ebenfalls Ausdruck der Dankbarkeit der Menschen gegenüber Gott. (san)

Gott öffnet Buch "Mögest du für ein gutes neues Jahr eingeschrieben sein": Das ist ein Wunsch, den Juden zu ihrem Neujahrsfest Rosh hashanah häufig hören. Denn im Talmud steht geschrieben, dass Gott am ersten Tag des Jahres ein Buch öffnet. Am Neujahrstag werde man eingeschrieben, an Jom Kippur werde es besiegelt: Wem Gutes widerfährt, wer Glück hat, wem Reichtum beschieden ist. Die Menschen hoffen laut Rabbiner Elias Dray auf die Gnade Gottes für das neue Jahr. (san)

Jüdische Feste beginnen traditionell am Vorabend, bei Sonnenuntergang. Deshalb versammelten sich am Mittwochabend zahlreiche Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde in der Synagoge, um Neujahr zu feiern: Rosh hashanah. Das Fest begann mit einem Gebet in der Synagoge und ging dann im Gemeindesaal weiter. Das Festmahl hatten fleißige Köchinnen zubereitet. Wie Rabbiner Elias Dray ausführte, hatten die Frauen am Montagmorgen mit den Vorbereitungen begonnen. Auf den Tischen standen Teller mit Apfelstücken, Datteln, Granatapfelkernen und in der Mitte ein Schälchen mit Honig.Rabbiner Elias Dray schnitt das traditionelle jüdische Brot, Challa genannt, in Scheiben. Das Brot tunkte er ebenso in Honig wie die Apfelstücke und sagte dazu einen Segensspruch - zu Rosh hashanah darf es gerne sehr süß sein, schließlich soll das neue Jahr süß werden. Der Granatapfel hat ebenfalls Symbolcharakter: Seine vielen Kerne stehen für die vielen guten Taten, die man im neuen Jahr vollbringen soll. Eine weitere Tradition ist, dass an Rosh hashanah der Kopf eines Fisches serviert wird. Auch das hat eine besondere Bedeutung: Neujahr ist der Kopf eines neuen Jahres.Die Menschen wünschten sich gegenseitig "Schana Towa", also ein schönes, süßes neues Jahr. Diesen Wunsch gab auch Ignatz Berger, Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde, in seiner Ansprache weiter. Danach tischten die Frauen ein Festmahl mit gefillten Fisch, der eine traditionelle kalte jüdische Vorspeise ist, Suppe sowie Fleisch, Bohnen und Kartoffelpüree als Hauptgang, Kuchen und Tee zum Nachtisch auf.