Fast könnte man meinen, der nahe Skulpturenweg entlang der Vils bis zum Piratenspielplatz habe Zuwachs erhalten. Hat er nicht. Dafür gibt's aber am Radlabstellplatz beim Kurfürstenbad einen nicht mehr ganz so neuen Schandfleck, der sich seit einem Dreivierteljahr immer mehr dazu entwickelte, ohne dass er von amtlicher Seite angetastet werden würde. Ganz zu Beginn, "es war im April 2017", wie sich ein treuer Leser unserer Zeitung erinnert, hat jemand ein dunkles Manhattan-Rad abgestellt - und mit zwei Schlössern gesichert, weil es ihm damals offensichtlich noch etwas wert war. Warum es der Besitzer danach im Stich ließ, bleibt vorerst ein Rätsel. Allerdings verschwanden nach und nach Teile wie Sattel, Pedal, Bremsanlage, Beleuchtung et cetera. Kurz, kein schöner Anblick, der auch heute nicht besser ist. "Da muss doch jemand was unternehmen", meint der passionierte Badbesucher, der deshalb Kontakt zur Redaktion suchte. Im Kufü wüssten sie Bescheid, in der Tourist-Info, im Rathaus, schildert der 78-Jährige die von ihm so empfundene Untätigkeit anlässlich des gegebenen Missstandes. Immer wieder sei ihm verdeutlicht worden, es könnte ja sein, dass der Eigentümer eines Tages sein Rest-Vehikel doch wieder haben möchte - und dann wäre es plötzlich weg. Allein, daran fehlt dem Pensionär der Glaube. Und unserer Redaktion auch. Bild: Hartl