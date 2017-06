Die Lebenshilfe wächst. Dafür stehen zwei Maßnahmen, die auch das Geschäftsjahr 2016 geprägt haben: Der Neubau der Jura-Werkstätten beim Amberger Milchhof und der Bau der Räumlichkeiten für Jura-Grün in Sulzbach-Rosenberg.

Umzug verzögert sich

Silberne Ehrennadel

Bei der Mitgliederversammlung berichtete Vorsitzender Eduard Freisinger von einer positiven Entwicklung der Einrichtungen in Amberg, Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf. Die Mitglieder würdigten die Arbeit des Vorstands durch einstimmige Wiederwahl. Eine besondere Ehrung erfuhr das langjährige Vorstandsmitglied Karl Müller.Das Musikvideo zu Franziska Lottners selbst geschriebenen und vertonten Wundernetzsong "Ich bin besonders" begeisterte und berührte alle Anwesenden. Die Fertigstellung des Neubaus der Jura-Werkstätten verzögere sich laut Freisinger etwas. Nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit soll im November die Arbeit abgeschlossen werden und der Umzug von der alten Werkstätte in den Neubau beginnen.Vorsitzender Freisinger bezifferte das Investitionsvolumen auf insgesamt 18,6 Millionen Euro. Fahrdienstgebäude mit Werkstätte und Waschhalle werden über die Kilometerabrechnung finanziert. Die Vergabe der Gewerke erfolgte nach Angaben der Lebenshilfe an zumeist regionale Firmen. Der Baufortschritt konnte sehr lange im anvisierten Zeitrahmen gehalten werden. Sehr positiv ist, dass die errechneten und geförderten Kosten nach wie vor im Soll sind. Nachträge aus unterschiedlichsten Gründen machen Sorgen, wie Freisinger am Rande der Mitgliederversammlung weiter erläuterte. Verzögerungen in der Bauausführung und Kollisionen einzelner Gewerke untereinander lassen den im Sommer geplanten Umzugstermin nicht mehr zu. "Zögerliche Arbeiten und Sprachprobleme sind ärgerlich", hieß es.Parallel zur Errichtung der Werkstätte in Amberg hat in Sulzbach-Rosenberg in der Eisenhämmerstraße der Bau der Räumlichkeiten für die Abteilung des Garten- und Landschaftsbaus Jura-Grün begonnen. Nachdem die Errichtung für die Landschaftsgärtner in Amberg räumlich nicht möglich war, wich die Jura-Werkstätte auf ihr eigenes Grundstück in Sulzbach-Rosenberg aus. Dass die Lebenshilfe auch ein bedeutender regionaler wirtschaftlicher Faktor ist, das belegen die Zahlen, die der Vorsitzende vorlegte. So betrugen die Löhne für insgesamt 745 Beschäftigte im abgelaufenen Jahr 24,576 Millionen Euro bei insgesamt circa 1000 zu betreuenden Kindern und Erwachsenen. 43 Fahrzeuge waren zuletzt im Hol- und Bringdienst des Heilpädagogischen Zentrums im Einsatz. Sie legten 859 068 Kilometer zurück. Bei den Werkstätten waren es 32 Fahrzeuge mit einer Jahreslaufleistung von 642 773 Kilometer. Freisinger erwähnte auch die Vergabe des Inklusionspreises des Bezirks Oberpfalz an die OBA (Wundernetz) der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach. Er freute sich zudem, dass man in Schwandorf die Frühförderstelle einweihen konnte.Eine besondere Ehrung erfuhr Karl Müller, der seit 1996 mit großem Engagement und Fachwissen als Zimmermeister und Berufsschullehrer im Vorstand tätig war und nun ausschied. Seine Verdienste um die Lebenshilfe würdigte stellvertretender Landesvorsitzender Klaus Meyer. Bei zukunftsweisenden Entscheidungen einen Menschen wie Karl Müller an der Seite zu haben, sei ein Segen, sagte Meyer.Lang sei die Liste der Bauprojekte, die Müller maßgeblich mit angestoßen und persönlich begleitet hat, darunter neben verschiedenen Umbaumaßnahmen der Neuerrichtung der Schulvorbereitenden Einrichtung sowie die Frühförderstelle mit integrativer Kinderkrippe in Amberg, die Erweiterung der Rupert-Egenberger-Schule und die neue Werkstatt für psychisch Kranke.Seine ersten Planentwürfe hätten dazu beigetragen, dass das Landratsamt die Holzhalle der Jura-Werkstätten in Sulzbach-Rosenberg als Sonderbau genehmigte. Und bei allen Baumaßnahme sei ihm, dem Mitbegründer des Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, die ökologische Ausrichtung eine Herzensangelegenheit gewesen. Meyer zeichnete Müller mit der silbernen Ehrennadel des Landesverbandes aus.