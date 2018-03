Die Amberger Mitglieder des Oberpfälzer Waldvereins waren 2017 oft und gut unterwegs. Wie Vorsitzende Bernd Gottschalk bei der Jahreshauptversammlung sagte, legten die Frauen und Männer im abgelaufenen Jahr knapp 1200 Kilometer auf Wanderstrecken zurück.

Im Beisein von 51 der insgesamt 120 Mitglieder ließ der Vorsitzende wissen, dass 58 Tages- und 46 Halbtagestouren angeboten wurden. Insgesamt nahmen 2295 Wanderer an den Aktivitäten teil. Dann zählte Gottschalk die Höhepunkte auf. Er nannte den Fasching in Heinzhof, den Tag des Wanderns, die Tour ins unterfränkische Bullenheim, das Sommerfest, die Wanderwoche in Böhmen und den Besuch beim Bayerischen Fernsehen.Der Kassenbericht von Irmgard Popp ergab, dass der Verein ein finanzielles Polster hat und auf sicheren Beinen steht. Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Dieter Gattow gewählt. Das Amt des Kassiers übernimmt Susanne Rezek.Bernd Gottschalk nutzte das Treffen, um die 2017 erworbenen Wander-Abzeichen und Urkunden an elf Mitglieder auszuhändigen. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung wurde noch ein Video von der Wanderwoche in Böhmen gezeigt.